嘉義鹽滋味 新書細說特色

嘉義縣布袋嘴文化協會經營「洲南鹽場」讓在地曬鹽產業重生，協會執行長蔡炅樵等人分工撰寫介紹製鹽技術、歷史、風土物產、生活美學，由嘉縣文觀局與遠流合作出版「鹽選島滋味」，昨辦新書發表會，蔡炅樵說，「每種鹽巴都有不同風味」，會持續行銷嘉義鹽產業。

鹽選島滋味書本由蔡炅樵、林嘉琪、沈錳美、陳靜宜撰寫，文觀局表示，涵蓋風土滋味、技藝復興、料理美學3大方向，內容有7種鹽漬風土物產、8名職人用鹽心法、10處鹽場在地故事，除了嘉義洲南鹽場，還有台南、鹿港、台東、綠島、金門等地的鹽田與在地職人努力心血，「從產地到餐桌都有詳細介紹」。

蔡炅樵說，這是一本以嘉義鹽業角度出發，看見全台風土滋味的書籍，每種鹽巴都有不同風味，讓食材最佳配角「鹽」首次變身為舞台的主角，展現意想不到的非凡魅力，未來會再透過新書分享會、鹽味市集等活動，行銷嘉義鹽產業。

縣府舉行新書發表會，返鄉青年郭明昌開設烘焙坊村上桃貴，昨天也受邀展示各式揉合鹽巴的特色麵包。郭明昌表示，洲南鹽花奶油捲是店內熱門商品，麵包內包裹霜鹽及奶油，麵包外撒上鹽花，兩種鹽能創造不同層次，另外還有萬豐蔭鹽花戚風蛋糕，採用加入固態醬油的鹽花，打造豐富的味覺口感。