林俊憲爭取交通改善經費 南市大林路樹木移植將開公聽會

立委林俊憲爭取大林路整體道路改善工程、健康路一段及二段大同路至中華西路路口兩處重要路口安全改善工程共7600萬元，今邀市府、國土管理署及多名議員勘查工程進度。工務局表示，大林路因需樹木移植，將盡快召開公聽會，了解地方需求，確保工程如期完成。

工程包括增設左轉專用車道及號誌、行穿線退縮、行人庇護島、行人專用號誌及公車站位置重新規畫等，林俊憲說，南市區的交通流量大，尤其在一些關鍵路口，因車輛與行人混雜，常常成為事故多發區。因此，推動交通安全工程勢在必行，無論是行人或駕駛，安全都是最高的優先考量。他強調，安全的交通環境是繁榮城市的基石，希望這些改善措施能有效降低交通事故的發生，特別感謝中央挹注經費全力支持，以及議員及市府的全力協助，

市議員林依婷、周嘉韋及蔡筱薇說，這些路口因車流量大、交通複雜，長期以來都是事故多發點。透過中央與地方的協力推動，相關安全改善工程自啟動以來，已完成多項通學步道及危險路口設施升級，也特別提醒因施工位置鄰近台南棒球場，施工期間務必將交通影響降至最低，以最快速度完成，為市民提供更安全的交通環境。

工務局指出，中央近年大力推動人本交通改善，市府與中央將繼續緊密合作，推動並落實改善計畫，目前中華西路、文南路、金華路、夏林路中央分隔島施作中，全案預計於11月底完工。大林路因涉及樹木移植需求，預計將盡快召開公聽會，了解地方居民需求及意見，也將持續關心改善工程的細節執行情況，確保所有改善措施能如期完成，讓台南市成為交通更安全的城市。