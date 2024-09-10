雲林北港武德宮祭孔揚德 跨宗教捐助台東公東教堂修復

國內財神祖廟的雲林縣北港武德宮今天循古禮舉行盛大的祭孔釋奠大典，特邀請台北市孔廟雅樂舞團伴奏，在莊嚴的樂曲中，向大成至聖先師致敬。武德宮今天更同步跨宗教捐愛，捐贈120萬元給台東公東教堂，協助曾獲世界遺址基金會網路票選「現代特色建築」第一名的教堂修復之用，武德宮祭孔揚德，贏得宗教界讚譽。

今年祭孔由武德宮主委林安樂、立委丁學忠、南華大學校長高俊雄擔任正獻官，雲林副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、北港鎮長蕭美文、彰師大進修學院長吳明政、永華宮主委楊宗保、學甲慈濟宮董事長王文宗等人任分獻官。從台東遠道而來的天主教公東高工長李恭榮也到場觀禮，格外引人注目。

祭典在宏偉的廣天大道院舉行，全場服冠遵循古制，由台北市孔廟雅樂舞團演奏。莊嚴肅穆的迎神鼓與樂奏〈咸和之曲〉樂音中，正獻官帶領北港學子向大成至聖先師神像致敬，傳達儒學思想及傳統儀典的莊嚴。

祭孔結束後，武德宮更跨宗教捐贈120萬元作為台東公東教堂修復之用，這座位於公東高工的清水模教堂，曾獲世界遺址基金會網路票選「現代特色建築」第一名，有60年歷史，長期地震、颱風影響，老舊教堂牆面剝落、鋼筋鏽蝕。教堂為歷史建築，獲文化部補助85%維修經費，15%自籌款約三百多萬元，武德宮捐贈120萬元補足資金缺口，讓後續工程得以進行。

公東高工校長李恭榮除表達對武德宮由衷謝意，也強調樞機主教單國璽曾與星雲法師每年都有一場「宗教對話」，傳達以包容、開放、尊重面對差異的精神，這次武德宮可說是跨宗教交流新篇章，他樂見日後能有更多跨宗教交流。