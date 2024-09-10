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愛心推廣善念 明新麵包新營店今捐500個麵包送家扶

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
傳遞愛心，明新麵包新營店今捐500個麵包送北台南家扶。圖／民眾提供
傳遞愛心，明新麵包新營店今捐500個麵包送北台南家扶。圖／民眾提供

知名連鎖烘焙業者明新麵包台南新營店，今捐贈500個麵包至北台南家扶，無獨有偶，日來也有善心者陸續捐文旦、月餅、烏骨雞湯到家扶，更有人捐款，為家扶注入陣陣暖流。

再過一周就是中秋節，應景的月餅、文旦幾乎是家家戶戶必備過節，明新麵包新營店周店長，今一口氣捐了500個南瓜小羅宋麵包到北台南家扶，除香氣四溢，愛心更是百分百。

「希望為受助家庭打氣」周指出，明新麵包是台南在地企業，到新營設點迄今，深受不少機關、消費者喜愛，這次是基於回饋社會心情，讓受扶助家庭也能感受社會關懷，為他們打打氣。

北台南家扶中心表示，近日接近中秋，還有不少民眾捐文旦到家扶，其中，阿華姐文旦園連續六年捐贈文旦禮盒、西施柚提供家扶義賣助學，阿華姐曾是家扶扶助家庭，本著回饋感恩的心捐贈自家麻豆文旦、西施柚提供中心義賣，今年中秋前夕亦前來家扶中心捐贈急難金及文旦禮盒；有位不願曝光的李先生捐1000斤文旦，麻豆5012柚意思李佳翰捐贈510斤文旦、戴小姐捐贈200斤文旦。

另外，長佳企業社捐贈650盒月餅、台糖捐贈27盒禮盒及58罐桑椹果醬；鹽水旭明肉品捐贈烏骨雞湯180份，業者陳玟志十多年來投身公益，兒女耳濡目染下也加入。

特別的是，有熱心企業家擔心扶助家庭中秋節沒月餅可吃，近日前往佳里服務處捐贈4萬元，請社工員代購買200多盒蛋黃酥送給扶助家庭，家扶人員欣慰的說，社會及時暖心，真的是弱勢家庭最大的前進勇氣。

中秋節 台南 文旦

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