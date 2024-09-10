台南下營商圈周日逾250攤市集 捐5張發票限量送50元抵用券

台南下營街區文化觀光促進會及下營區公所將於15日辦理鵝香下營濃情產業活動，有超過250攤市集到場展售，民眾消費滿100元就可獲摸彩券1張，同時只要持7、8、9月每5張統一發票，可換面額50元抵用券，每10張即可換價值100元鵝香券1張，數量有限，換完為止。

活動安排在上帝廟前舉行，下營區長李宗翰說，本次也請海墘營文化藝術基金會舉辦鵝鄉之星才藝選拔活動，讓下營學子能在活動舞台表現藝術才華，而下營公所、下營農會、營墘休閒農業區、新下營夜市、海墘營文化藝術基金會及社區等單位合作封街辦這場盛大活動，搭配多攤優質好物，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作活動等。

本次活動也與華山基金會及在地十大鵝肉店家合作，推出捐發票換鵝香券活動，促進下營台19甲鵝肉公路鵝肉美食消費。搭配「台南400城市食力」以5感科技體驗的全台獨家美食專車，讓民眾可近距離欣賞並享受美食製作過程。製作美食3D動畫投影到餐桌上，讓參加民眾感受豐富迷人獨特台南魅力。