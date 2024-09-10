聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南下營商圈周日逾250攤市集 捐5張發票限量送50元抵用券
台南下營街區文化觀光促進會及下營區公所將於15日辦理鵝香下營濃情產業活動，有超過250攤市集到場展售，民眾消費滿100元就可獲摸彩券1張，同時只要持7、8、9月每5張統一發票，可換面額50元抵用券，每10張即可換價值100元鵝香券1張，數量有限，換完為止。
活動安排在上帝廟前舉行，下營區長李宗翰說，本次也請海墘營文化藝術基金會舉辦鵝鄉之星才藝選拔活動，讓下營學子能在活動舞台表現藝術才華，而下營公所、下營農會、營墘休閒農業區、新下營夜市、海墘營文化藝術基金會及社區等單位合作封街辦這場盛大活動，搭配多攤優質好物，包含百家好店、伴手禮協會、有機農特產品、古早味童玩、手作活動等。
本次活動也與華山基金會及在地十大鵝肉店家合作，推出捐發票換鵝香券活動，促進下營台19甲鵝肉公路鵝肉美食消費。搭配「台南400城市食力」以5感科技體驗的全台獨家美食專車，讓民眾可近距離欣賞並享受美食製作過程。製作美食3D動畫投影到餐桌上，讓參加民眾感受豐富迷人獨特台南魅力。
下營商圈理事長姜丁興說，配合活動共有250個攤位，每消費100元即可換1張摸彩券，獎品總價值逾15萬元，最大獎是市價1萬5000元下營手工蠶絲被，還有腳踏車等獎品，歡迎各地遊客來賞遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言