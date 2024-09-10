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黑蒜頭剉冰挑戰味蕾！雲林返鄉青年李盈慶開創意冰店

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣返鄉青年李盈慶推出的黑蒜頭挫冰，別具獨特風味，成了人氣冰品之一。記者蔡維斌／攝影
雲林縣返鄉青年李盈慶推出的黑蒜頭挫冰，別具獨特風味，成了人氣冰品之一。記者蔡維斌／攝影

市面冰品除了口味也講究創新，出奇招搞特色挑動味蕾是關鍵，很難想像黑蒜頭剉冰，會是什麼口味，原本從事生技業的雲林縣四湖鄉返鄉青年李盈慶，一圓兒時開小店的夢想，發揮創意把家鄉農漁產融入其中，創造出「海口冰」，加進黑蒜頭與烏魚子，難以想像的冰品搭配，經他用心調味，散發不同風味，才開張兩個月，這家文創冰店就吸引不少人上門品嘗。

「像喝了很新奇的冰蒜頭雞湯！」李盈慶說，很多客人初嘗試總有點怕怕，很難想像被用來進補燉湯的黑蒜頭加在剉冰中會擦出什麼火花，當吃完後黑蒜餘香，讓他們像喝了冰鎮雞湯一般，別有一番風味。另外經過火烤的烏魚子磨碎撒在剉冰上，魚子散發香酥口感，也有另一番海滋味。

40歲的理工碩士學歷的李盈慶雖是四湖人，卻長年旅居台北，只有寒暑假返鄉和爺爺同住，對家鄉有一份很特別情懷，直到長大很喜歡回雲林，目前已在台北開公司從事生技業的他，最近返鄉照顧爺爺，回到家鄉心中總會浮現「開一家小店」的夢想。

「心想不如行動」李盈慶說，他很想做地方創生為家鄉盡些心力，於是萌生開店念頭，今年7月原本要開甜不辣店，友人慫恿下改開剉冰店，他喜愛嘗試新事物，期把家鄉農特產元素加進冰品，於是創造了與眾不同「九怪冰」「黑蒜頭挫冰」「烏魚子冰」，想不到無心插柳，成了人氣品項，蒜頭故鄉的刺桐鄉民還組團專程來品味。

李盈慶透露逆轉黑蒜頭剉冰口味的秘方就是梅粉和鳳梨，這款黑蒜頭冰，因黑蒜原本就像蜜餞，融入梅粉提味，讓碗中粉粿、鳳梨等帶動蒜香，多了獨特的酸甜感。客人說，像喝了冰蒜頭雞湯，很特別。

李盈慶說，門面用蚵殼裝置成牆，店內擺滿朋友的心情小物，冰店已成文創據點，不少青農和文創工作者常來「以冰會友」，炎夏吃得透心涼，聽聽音樂分享心情，讓鄉下多了一絲文創光點，也一圓他開小店的初心，身體也變健康，故鄉的確真美。

雲林縣返鄉青年李盈慶返鄉開了文創冰店，親自用四湖主產的蚵殼創作門面裝置藝術。記者蔡維斌／攝影
雲林縣返鄉青年李盈慶返鄉開了文創冰店，親自用四湖主產的蚵殼創作門面裝置藝術。記者蔡維斌／攝影

冰品 文創 蒜頭

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