陳椒華指南市府明知地上有爐碴卻發建照 環保局駁斥指冷飯熱炒

前立委陳椒華在臉書上指南市府明知學甲區全程興業基地底下有爐碴，卻核發建照，環保局今嚴正駁斥是莫須有的指控，請陳椒華正視市府員工對此案所做的努力，勿再浪費社會資源，冷飯熱炒。

陳椒華昨在臉書上貼文「李新進里長： 學甲爐查案，興業段804等土地，郭再欽埋28多萬噸爐碴，105年轉售土地，共獲利數十億，105.6 檢察官還調查中，台南市政府給全程興業建照，當時市長是賴清德。」並附2016年2月沒工廠，2017年4月有工廠的空照圖。今又貼文預告，9月12日晚上7點30分直播「與李新進里長談學甲爐碴清除疑雲」。

陳椒華說，上周有媒體邀約來南學甲不法掩埋爐碴處，意外發現國有地的爐碴並沒有完全清除，甚至旁邊掩埋深度6公尺深，先挖好土去賣，再回填28多萬爐碴，然後轉賣土地給他人蓋工廠。

這樣的土地違法再利用，是民進黨前中執委郭再欽為首做的，如此大膽，難道沒有護航與關係，他敢嗎?從2011年到2016年郭再欽大膽妄為，到底是誰撐腰、護航? 星期四椒點話題直播，邀請李新進一起來談。

南市府工務局指出，全程興業所屬興業段804等地號，是2016年核發建照，由承購業者合規合法申請建造工廠，此後發現地底下有掩埋情事，環保局也針對該地號廠房下方填埋物，同樣依法要求清理義務人清理，但該廠房是依合法程序興建的紡織工廠，無法強制執行清理作業，因此依法於爐碴未完成清理前，要求清理義務人先行環境監測，目前監測土壤及地下水都低於標準值，未有汙染疑慮。

環保局強調，學甲爐碴案調查期間，均全力配合檢調單位，並強制要求業者挖除清運農地掩埋的爐碴。目前學甲大灣段農地部分與工業用地中的興業段57等、240及804-2地號土地都已清理完畢。各案場應清理數量，都依據現場調查填埋的面積、深度等資料另乘以預估的比重推算，實務上無法確實精準估算，後續清運數量仍依實際清運過磅量為準。