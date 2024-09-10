強化嘉市南區湖子內消防能量 億元打造嘉市第二消防分隊

嘉市消防局第二分隊所轄嘉市南邊，內部俗稱「南區分隊」，隨湖子內區段徵收區人口快速增加，二分隊前年起整年首度救護破2千件，今年迄今1473件，但目前廳舍與警方共用老舊又小，於湖子內興美路蓋4層樓廳舍，今揭牌啟用。消防局長郭立昌說，轄區無調整，更能強化湖子內安全，另設置訓練高低塔，提供消防及義消多功能專業訓練場地。

落成啟用典禮由市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏、內政部參事方志雄、消防署長蕭煥章及消防局長郭立昌等人主持揭牌儀式，並邀請地方仕紳、里長、義消幹部百餘人觀禮。新建辦公廳舍地上4層樓RC消防廳舍，採綠建築，基地面積3113平方公尺、建築總樓地板面積為1831.7平方公尺，興建歷時2年餘，總經費1億元。

市長黃敏惠表示，1998年12月31日消、警分立後，第二消防分隊借用警察局第二分局的廳舍，負責嘉義南區救災救護工作。隨著湖子內重畫地區建設蓬勃發展，遷入居住人口日漸增加，為守護市民安全，分隊人力、車輛及裝備器材配置也隨之增加，原有的廳舍已經無法滿足實際需求，重建消防廳舍使消防同仁有完善的訓練及駐地環境，並強化湖子內地區消防安全，給予市民安心的安居環境，為刻不容緩的任務。

消防局長郭立昌表示，第二分隊進駐新廳舍以後，原吳鳳南路駐地歸還給警察局，但救災救護範圍並沒有改變。今日新廳舍啟用，對嘉義市的安全與永續發展產生積極影響，尤其今年亦是諸羅建城320周年，格外具有象徵性的意義。