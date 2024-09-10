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嘉市新蛋黃區人口成長 新建節能消防廳舍護安全

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義市湖子內重劃區居住人口漸增，市府爭取經費興建消防局第二分隊廳舍今天落成，導入綠建築設計，克服日曬，不僅達到節能減碳，更提升為民服務及消防救災救護能量。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，原消防局第二分隊是借用嘉義市警察局第二分局廳舍，長年以來，負責嘉義市南區救災救護工作，隨湖子內重劃區建設蓬勃發展，遷入居住人口日漸增加，為守護市民安全，分隊人力、車輛及裝備器材配置也隨之增加，原有廳舍已無法滿足實際需求。

黃敏惠指出，經選定現址辦理機關用地變更，並順利向中央爭取前瞻計畫經費興建，總經費達新台幣1億元，主要重建消防廳舍，讓消防人員有完善訓練及駐地環境，並強化湖子內重劃區消防救災救護安全。

嘉義市消防局長郭立昌表示，第二分隊新建廳舍導入綠建築設計手法，克服東西曬問題，達到節能減碳目標，同時採退縮式設計，不僅創造良好視覺景觀，也可形成完善的消防車輛進出動線，另設置訓練高低塔，提供消防人員多功能專業訓練場地。

嘉義市消防局新建第二分隊廳舍今天舉行落成啟用，典禮由黃敏惠主持，與消防署長蕭煥章及民進黨立委王美惠、嘉義市議會議長陳姿妏等人一同揭牌。

嘉義 綠建築 重劃區

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