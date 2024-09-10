影／草魚吃蠶豆！雲林80歲阿伯用蠶豆成功養出台灣「脆鯇魚」

雲林縣四湖鄉80歲蕭姓養殖業者熱愛創新，從事廢紙和紙器業數十年，返鄉斜槓養殖，曾以牛奶養出肥美鰻魚，如今更首創以蠶豆養草魚，成功養出肉質脆嫩的台灣「脆鯇魚」，今天首批採收每台斤300元仍秒殺搶購一空，他試養成功將大規模放養進軍市場，他說，吃蠶豆的草魚，肉質特別鮮脆，最適合薄片涮鍋，十分美味，成為國人嘗鱻新選擇。

四湖鄉東庄80歲的「蕭伯伯」，年輕時旅北從事廢紙和紙器業，事業成功由兒子交棒，他於16年前返鄉投入一直最愛的養殖業，喜愛變通創新的他，人老心不老，雖不曾養魚，大膽試養高難度的鰻魚，他說「老師就在嘴上」，遇問題四處問朋友，自我索突破各種難關，一口氣養了兩公頃鰻魚，還真讓他年年豐收，甚至用牛奶和雞油搭混為飼料，養出超級「肥鰻」，肉質油嫩頗受歡迎。

今年鰻苗短缺他改養草魚，年初引進4千台斤僅10公分大的草魚苗，鑑於一般草魚肉質軟嫩，得知產於香港和中國華南地區的「脆鯇魚」肉質特別鮮脆，極具口感，進一步研究發現「脆鯇魚」也是草魚科。

於是他即用蠶豆搭配獨配秘方試養台灣草魚，他說，蠶豆須先泡水約一天軟化再投入魚塭餵養，養了1年多，第一批約400尾蠶豆大草魚採收，沒多久就被搶購一空，原產於中國的「脆鯇魚」，在台灣也能養殖成功，他甚感欣悅，決定擴大放養，讓國人愛鱻者多了新選擇。

蠶豆養魚成本是否太高，他說，蠶豆每台斤40元一袋25斤就得1千元，成本比一般貴約一半，但這是新嚐試，他先開一條跑道，如果可行也算是為國內魚市開發一項新魚品。