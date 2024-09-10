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影／台南火車站前圓環改造 設計最大「亮點」 市民讚爆

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南火車站前圓環改造最大的亮點，是前方馬路改為人行空間。圖／台南市交通局提供
台南火車站前圓環改造最大的亮點，是前方馬路改為人行空間。圖／台南市交通局提供

台南火車站前圓環啟動改造，預計投入3.8億元改善交通，初步設計曝光後引起市民極大關切，最大亮點是「行人廣場」最受到肯定，民眾說現在走出火車站門口就要面對「行人超級地獄」，期待盡快改造完成！台南市人本交通促進協會也肯定，很高興能看到台南圓環能有如此友善行人及機車的改造，同時也開放所有民間團體作意見交流。

根據初步設計，火車站前車輛行駛方向改為雙向U字型，取消圓環汽、機車車種分流，有市民認為可能會造成塞車及紊亂，交通局副局長熊萬銀表示，現行圓環交通號誌時向很多，交通紊亂，改為雙向U字型後，類似回歸到「直線道路」，應該不會有更塞車的問題，規畫時已用程式模擬各個時向號誌的周期（紅綠燈秒數），未來也會透過大台南智慧交通中心進行監控調整。

熊萬銀說，台南火車站前圓環改造主要是以人本考量，增加人行空間及安全性，目前民眾出火車站就是馬路，需拖著行李穿越地下道才能搭公車；另外未來也會與捷運銜接，捷運工程處在小東路以南規畫有轉運站，未來是公車和捷運車站，鐵路地下化後新增台南火車站北出口，出站民眾可以直接走到小東路轉運站，就能銜接上公車或捷運。

台南火車站前廣場歷經多年規畫將帶來全新願景，目前已完成基本設計，廣納民意後預計今年底完成細部設計，並爭取114年度的中央補助預算，於2025年辦理工程發包，工期估約2年。

交通局表示，台南火車站前廣場改造有三大設計理念及規畫構想，簡化交通動線，改善過去圓環交織和衝突的複雜車流；打造行人可以親近的廣場，配合新台南站及鐵路地下化將前站、後站行人空間無縫連接；重新規畫轉乘交通工具搭乘動線，整合接送區、公車停靠區、計程車排班區，縮短轉乘交通工具所需通行時間，並減少穿越路口次數。

台南火車站前圓環改造最大的亮點，是前方馬路改為人行空間。圖／台南市交通局提供
台南火車站前圓環改造最大的亮點，是前方馬路改為人行空間。圖／台南市交通局提供
台南火車站前圓環改造規畫，配合車站古蹟修復，前方馬路改為人行空間。記者吳淑玲／攝影
台南火車站前圓環改造規畫，配合車站古蹟修復，前方馬路改為人行空間。記者吳淑玲／攝影
台南火車站前圓環改造規畫，配合車站古蹟修復，前方馬路改為人行空間。記者吳淑玲／翻攝
台南火車站前圓環改造規畫，配合車站古蹟修復，前方馬路改為人行空間。記者吳淑玲／翻攝
台南火車站前圓環改造，市民相當關切及期待。記者吳淑玲／攝影
台南火車站前圓環改造，市民相當關切及期待。記者吳淑玲／攝影

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