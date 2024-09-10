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台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢。圖／永康就業中心提供
台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢。圖／永康就業中心提供

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天公告後天12日舉辦「中秋月好就業」徵才活動，現場有社福單位的秋節禮盒、職訓商品義賣及視障按摩，提供民眾多樣選購體驗，當天有7家廠商設攤提供近250個職缺，民眾免費體驗DIY鑰匙圈，參與徵才求職者贈送手工餅乾及柚子。

就業中心表示，快閃市集、職訓義賣及視障按摩早上10點到下午4點，徵才下午1點半到3點半，有結進不鏽鋼、立康生物科技、信鑫食品、昌隆盛企業、易昇鋼鐵、和德昌(麥當勞)、得生製藥等7家廠商設攤，職缺月薪最高6萬元，也有許多兼職工作，鼓勵民眾把握機會踴躍應徵。

永康中心說，當天「台南市觀光協會職訓烘焙班」合作提供手作餅乾，以及「伽碩職訓中心農藝栽種班」提供小農冠軍柚子及小月餅，送給參加徵才活動的求職民眾，送完為止。南方創客則提供「台灣LV茄芷鑰匙圈」讓民眾DIY，名額40人。

永康就業中心主任李奇玫表示，為讓民眾感受中秋過節氣氛，伽碩職訓中心結訓學員創作的月餅及柚子禮盒義賣，所得全數捐贈社福團體，「展翼烘焙庇護工場」由身障者所製作的月餅禮盒也希望大家能用行動多多支持。

永康就業中心9月共規畫4場徵才活動，另三場9月19日在南科管理局、9月25日南科就服台、9月27日永康大橋里活動中心，有就業需求民眾把握機會。相關訊息可電洽06-2038560。

台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢。圖／永康就業中心提供
台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢。圖／永康就業中心提供

月餅 義賣

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