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台南左鎮枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 改建需超過1.7億

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供
台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供

台南市出入左鎮區跨越菜寮溪的枋寮橋、牛食水橋遭凱米颱風豪雨淹沒，水深更超過橋梁達1米高。立委陳亭妃、市議員周奕齊今天邀集水利署等相關單位與地方父老會勘。估計改建兩座橋樑經費超過1.7億元，市政府預算不足，將結合地方各界爭取中央補助。

左鎮地區光和里枋寮橋此次遭凱米颱風大水整個淹過橋面，改建規畫設計橋面務必抬高至少兩米，並拉長引道，搭配便道寬度才能方便村庄內30多戶居民進出，總經費估近8300萬元。左鎮地區光和里牛食水橋也需將橋面拓寬並增加高度，才能保護往來人車安全，總經費約9500萬元。

陳亭妃指出，台南山區橋梁老舊、高度不夠，我來交通不便、地方居民生活都存在壓力，急待改建，因此召集中央與地方現勘，爭取改建經費。她說，要做就要一勞永逸，消除所有危險疑慮，才能讓地方安心。

周奕齊則表示，一再向市府爭取山區道路橋梁整修，卻卡在經費不足，改建之路看不到盡頭。感謝陳亭妃連繫經濟部水利署協助，並召集第六河川分署、市府、區公所等單位現場會勘，大大縮短公文往返行政程序，期待老舊橋梁問題盡快解決。

台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供
台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供
台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供
台南左鎮菜寮溪枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 ，改建經費高達1.7億。立委陳亭妃邀集中央與地方會勘。圖／陳亭妃提供

凱米颱風 橋梁 陳亭妃

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