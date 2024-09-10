台南左鎮枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 改建需超過1.7億

台南市出入左鎮區跨越菜寮溪的枋寮橋、牛食水橋遭凱米颱風豪雨淹沒，水深更超過橋梁達1米高。立委陳亭妃、市議員周奕齊今天邀集水利署等相關單位與地方父老會勘。估計改建兩座橋樑經費超過1.7億元，市政府預算不足，將結合地方各界爭取中央補助。

左鎮地區光和里枋寮橋此次遭凱米颱風大水整個淹過橋面，改建規畫設計橋面務必抬高至少兩米，並拉長引道，搭配便道寬度才能方便村庄內30多戶居民進出，總經費估近8300萬元。左鎮地區光和里牛食水橋也需將橋面拓寬並增加高度，才能保護往來人車安全，總經費約9500萬元。

陳亭妃指出，台南山區橋梁老舊、高度不夠，我來交通不便、地方居民生活都存在壓力，急待改建，因此召集中央與地方現勘，爭取改建經費。她說，要做就要一勞永逸，消除所有危險疑慮，才能讓地方安心。