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足甘心！亞洲航空連4年訂購庇護工場月餅 送弱勢及職災勞工

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基將中秋禮盒送到身障員工手中。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基將中秋禮盒送到身障員工手中。圖／台南市勞工局提供

亞洲航空公司連4年訂購台南展翼烘焙庇護工場所製作的中秋禮盒，今天由台南市勞工局與大台南總工會、台南市勞工志願服務協會志工，兵分多路發送月餅禮盒至身心障礙勞工、身障失業職訓班學員、職災勞工、弱勢境外生等弱勢及身障勞工家中，傳遞社會各界的溫暖。

王鑫基表示，感謝亞洲航空連續4年響應此善舉，訂購千盒中秋禮盒，讓弱勢及職災勞工也能感受溫馨的過節氣氛。這樣的合作，展現了社會責任與公益力量的結合，月餅傳遞的不僅是節日的祝福，也傳遞社會各界的關愛。

永康區邵姓民眾今年4月上旬於上班途中發生車禍，造成多處創傷及右腳骨折，經開刀治療後，除右腳無力，尾椎周邊也易產生刺痛感，目前僅能以輪椅代步，後續則需要再開刀加裝人工關節。一家人共同租屋在永康區，遭逢這場事故，為家裡帶來沉重的壓力。

在東區加油站洗車的阿宸是一位心智障礙者，個性內向不擅長表達，經過勞工局職業重建個案管理員的評估，發現阿宸具備清潔技能，適合從事單純且固定的工作，藉由支持性就業服務員的協助，阿宸順利找到加油站洗車員的工作，經就服員耐心指導及職場同事協助，現已能獨立完成洗車任務。

王鑫基表示，台南市有7家庇護工場，提供73個庇護性就業機會，經營烘焙、饅頭、蔬食簡餐、冷凍食品、無毒蔬果、印刷等等品項，期盼更多企業團體或民眾踴躍採購庇護產品、中秋禮盒，在中秋佳節前傳遞您的祝福到親友手裡。

勞工局庇護工場產品訂購洽詢電話06-2991111轉8459、6687。

亞洲航空公司連4年訂購展翼烘焙庇護工場所製作的中秋禮盒做公益。圖／台南市勞工局提供
亞洲航空公司連4年訂購展翼烘焙庇護工場所製作的中秋禮盒做公益。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基贈贈亞洲航空公司感謝獎座。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基贈贈亞洲航空公司感謝獎座。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基將中秋禮盒送到職災員工手中。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基將中秋禮盒送到職災員工手中。圖／台南市勞工局提供

中秋 台南 庇護工場

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