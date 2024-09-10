台南新化虎頭埤規劃空中纜車 初定2公里4場站

台南市政府觀光旅遊局今天說，將以民間自提BOT方式，在曾被選為台灣8景12勝之一、台灣最早建灌溉用水庫的台南新化區虎頭埤招商建空中纜車系統，初步規劃4場站，全長約2公里。

南市府將系統化解決有「小日月潭」美稱的台南後花園虎頭埤交通、停車及接駁等課題，引進民間投資建空中纜車系統，結合旅館及商場等複合式公共建設，連結虎頭埤到新化林場等重要景點，滿足觀光遊憩、購物及住宿需求等。

觀旅局表示，初步規劃4處場站作為纜車路廊範圍參考，起站位置是虎頭埤站，中間站是湖濱旅館站及湖濱山城站，終點站是新化林場站，提案具彈性調整空間，業者可依實際評估及需求自行規劃。

觀旅局人員說，將依促進民間參與公共建設法民間自行規劃方式辦理政策公告招商作業，公告到12月2日止，招商文件可到「財政部推動促參司資訊網站」和南市府市政公告網頁瀏覽下載。

觀旅局表示，虎頭埤風景秀麗，生態豐富，適合露營、烤肉等，市府持續挹注經費，2025年再投資新台幣2億8000萬元改善環境及優化設施，打造成綠色生態環境教育場域。

虎頭埤山狀如虎頭，至高三點角所在山頭稱虎頭山，雄偉聳峙，早期稱「虎頭山埤」，埤塘創建於1840年代，供給新化地區500公頃農地水源。

虎頭埤屹立於府城肩膀，傲視年代演替，1954年由當時台南縣文獻委員會評選為「虎埤泛月」，是南瀛8大景之首，湖光山色，美不勝收。