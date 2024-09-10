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台南新營「新東舊時光」前財長許嘉棟日式故居啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影

逾百年歷史的台南新營「新東舊時光」日式雙拼木造宿舍重現風華，歷經4年投入逾2000萬元修復完成，今上午重新開幕，未來將委外經營，其中一棟建物正是財政部前部長許嘉棟家族故居，更讓外界重新認識日據時代「藥仔會社」歲月刻痕。

新營區公所表示，位於興國高中旁的「新東舊時光」，是從日治時期製藥員工宿舍，到國民政府接收後的公務員宿舍，歷經4年修復2棟，而這座建築是新營地區僅存公有藥仔會社宿舍，未來新東舊時光將增加多元設施，並結合在地社區與學生的參與。

許家兄妹老大許家霖、老二許嘉棟、老三許嘉富及妹妹許秋馨上午都回到舊宅，與市長黃偉哲、立委賴惠員、民政局長姜淋煌、市議員李宗翰、新營區長翁振祥、新東里長盧素香等人出席開幕儀式，許家兄弟看著修復4年完成的老屋相當滿意，看著父親許全成、母親許蔡珠當年結婚照難掩興奮之情，許全成曾任前南縣長高文瑞的秘書，一張英氣挺拔照片，兄妹們笑說，「爸爸當年真的好帥！」

黃偉哲表示，該建築曾是日治時期台灣生藥株式會社員工宿舍，後來成許嘉棟家族故居，「新東舊時光」是見證台灣百年歷史變遷與社會發展重要象徵，而在此次修復工作中，總共耗資約2000萬元，其中1300萬元由文化部與南市政府文化局共同補助，加上前住戶許氏家族自籌700多萬元，成立「許願傳愛文教協會」認養此地，許嘉棟的兒子許智睿擔任理事長是背後重要推手，欽佩許家對建築歷史維護與保存貢獻。

市府文化局指出，新東舊時光修復，團隊透過克服白蟻侵蝕與基地淹水等挑戰，從麻豆合興碾米廠取得舊木料，加上結合許家成員協助，將這些舊建材重新運用建築中，強化歷史與情感相互連結，而未來這裡將成為新營地區的重要文化據點。

俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕，屋內老照片記錄當年歲月點滴。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕，屋內老照片記錄當年歲月點滴。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今風光開幕。記者謝進盛／攝影
台南新營「新東舊時光」日式雙拼木造宿舍重現風華，屋內可看到第一任屋主劉家祿人事派令。記者謝進盛／攝影
台南新營「新東舊時光」日式雙拼木造宿舍重現風華，屋內可看到第一任屋主劉家祿人事派令。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕。許家兄妹老大許家霖（左起）、老二許嘉棟、老三許嘉富及妹妹許秋馨均出席。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕。許家兄妹老大許家霖（左起）、老二許嘉棟、老三許嘉富及妹妹許秋馨均出席。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕，許嘉棟（右二）兄弟向台南市長黃偉哲介紹屋內當年點滴。記者謝進盛／攝影
俗稱「藥仔會社」的台南新營「新東舊時光」歷經4年修復今開幕，許嘉棟（右二）兄弟向台南市長黃偉哲介紹屋內當年點滴。記者謝進盛／攝影

宿舍 建築 文化局 日治時期 黃偉哲

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