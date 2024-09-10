台南身障者學習專業咖啡調製烘焙 以一技之長自食其力

台南市政府勞工局委託伽碩職訓開辦「咖啡飲調與點心烘焙養成班」，19名身障者接受專業咖啡調製與烘焙技能3個多月密集訓練，今天結訓辦成果發表會與義賣活動。勞工局將輔導考取證照、協助媒合工作或創業。

義賣展示學員們在課程中所學的中式麵包、布丁燒、杏仁瓦片、配合中秋還有蛋黃酥等多款美食，所有品項都迅速完售。義賣收益都捐贈台南市勞工志願服務協會，協助弱勢團體改善居住環境，支持更多弱勢團體。勞工局長王鑫基贈公益中秋禮盒祝福學員未來路途順利。

周姓學員說，因先天眼疾障礙，視力限制讓她難以長時間專注在工作，家人鼓勵決定轉換跑道參加本訓練班。在老師指導從最基礎認識食品，一步步地掌握烘焙技巧，再加上受訓期間輔導員關懷開導，克服內心的陰霾提升自信心和成就感，現在的她，正努力準備考取烘焙相關的證照，期待能夠找到一份穩定的工作，為家裡分擔家計經濟。

王鑫基表示，市府規畫職訓專班，協助身障者習得專業工作技能，幫助迎接職場挑戰，感謝學員們肯踏出來提升或精進自身就業能力，同時感謝單位一直以來對身障學員們的協助和輔導，也對結訓的義賣活動表示高度肯定，讚揚他們用實際行動溫暖了社會，共同見證學員們的成長與進步。

伽碩職訓執行長郭明洽表示，課程主要讓學員們能擴展就業道路，增進更多與廚藝相關專業技能和創意表現，從一般咖啡飲品調配、中西烘焙製作，甚至有經典輕食料理製作等，培訓烘焙和廚藝人才，還建立連絡群組讓學員們遇到任何問題能聯繫輔導員，協助幫助身障學員克服生理與心理阻礙，參與考照。