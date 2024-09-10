快訊

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財 還有人要升官啦

台股5日線得而復失 跌80點收21,064點 台積電漲5元收904元

獨／樂極生悲…台中男找女友玩「情趣泡泡浴」 疑太濕滑全裸墜10樓亡

台南身障者學習專業咖啡調製烘焙 以一技之長自食其力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供
台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供

台南市政府勞工局委託伽碩職訓開辦「咖啡飲調與點心烘焙養成班」，19名身障者接受專業咖啡調製與烘焙技能3個多月密集訓練，今天結訓辦成果發表會與義賣活動。勞工局將輔導考取證照、協助媒合工作或創業。

義賣展示學員們在課程中所學的中式麵包、布丁燒、杏仁瓦片、配合中秋還有蛋黃酥等多款美食，所有品項都迅速完售。義賣收益都捐贈台南市勞工志願服務協會，協助弱勢團體改善居住環境，支持更多弱勢團體。勞工局長王鑫基贈公益中秋禮盒祝福學員未來路途順利。

周姓學員說，因先天眼疾障礙，視力限制讓她難以長時間專注在工作，家人鼓勵決定轉換跑道參加本訓練班。在老師指導從最基礎認識食品，一步步地掌握烘焙技巧，再加上受訓期間輔導員關懷開導，克服內心的陰霾提升自信心和成就感，現在的她，正努力準備考取烘焙相關的證照，期待能夠找到一份穩定的工作，為家裡分擔家計經濟。

王鑫基表示，市府規畫職訓專班，協助身障者習得專業工作技能，幫助迎接職場挑戰，感謝學員們肯踏出來提升或精進自身就業能力，同時感謝單位一直以來對身障學員們的協助和輔導，也對結訓的義賣活動表示高度肯定，讚揚他們用實際行動溫暖了社會，共同見證學員們的成長與進步。

伽碩職訓執行長郭明洽表示，課程主要讓學員們能擴展就業道路，增進更多與廚藝相關專業技能和創意表現，從一般咖啡飲品調配、中西烘焙製作，甚至有經典輕食料理製作等，培訓烘焙和廚藝人才，還建立連絡群組讓學員們遇到任何問題能聯繫輔導員，協助幫助身障學員克服生理與心理阻礙，參與考照。

勞工局表示，期望身障學員習得專業工作技能並取得證照，提升工作職能，透過義賣使身障者對自身技能更加有信心，鼓勵身障者進入就業市場實現就業目標。

台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供
台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供
台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供
台南身障者學習專業咖啡調製烘焙技能，以一技之長自食其力。圖／台南市勞工局就業促進科提供

烘焙 身障者

延伸閱讀

范瑞君喝咖啡喝到進急診 「連跑三間醫院」病況才緩解

台南72家熱心廠商提供441個工作機會 支持身心障礙者

創新高 每顆膠囊破百元！Nespresso頂級咖啡N°20登台

茶垢、咖啡垢難清？達人分享泡一物免刷像全新 一票人同聲：真的神

相關新聞

台南左鎮枋寮橋、牛食水橋遭洪水淹沒 改建需超過1.7億

台南市出入左鎮區跨越菜寮溪的枋寮橋、牛食水橋遭凱米颱風豪雨淹沒，水深更超過橋梁達1米高。立委陳亭妃、市議員周奕齊今天邀集...

台南永康就業中心辦「中秋月好就業」徵才與義賣助弱勢

勞動部雲嘉南分署永康就業中心今天公告後天12日舉辦「中秋月好就業」徵才活動，現場有社福單位的秋節禮盒、職訓商品義賣及視障...

足甘心！亞洲航空連4年訂購庇護工場月餅 送弱勢及職災勞工

亞洲航空公司連4年訂購台南展翼烘焙庇護工場所製作的中秋禮盒，今天由台南市勞工局與大台南總工會、台南市勞工志願服務協會志工...

台南新營「新東舊時光」前財長許嘉棟日式故居啟用

逾百年歷史的台南新營「新東舊時光」日式雙拼木造宿舍重現風華，歷經4年投入逾2000萬元修復完成，今上午重新開幕，未來將委...

台南身障者學習專業咖啡調製烘焙 以一技之長自食其力

台南市政府勞工局委託伽碩職訓開辦「咖啡飲調與點心烘焙養成班」，19名身障者接受專業咖啡調製與烘焙技能3個多月密集訓練，今...

國片「角頭：大橋頭」嘉義秀泰見面會 高捷霸氣宣布票房衝3億

「角頭」系列電影推出全新作品「角頭－大橋頭」，上映20多天，全台票房逾2億。電影劇組高捷等主要演員昨晚到嘉義秀泰影城，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。