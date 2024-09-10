國片「角頭：大橋頭」嘉義秀泰見面會 高捷霸氣宣布票房衝3億

「角頭」系列電影推出全新作品「角頭－大橋頭」，上映20多天，全台票房逾2億。電影劇組高捷等主要演員昨晚到嘉義秀泰影城，與影迷見面會，與粉絲熱情互動，高捷大哥霸氣宣布：「票房要往3億邁進！」粉絲影迷大喊，「國片挺起來！」

「角頭－大橋頭」是「角頭」系列第4部電影，上映20多天，劇情在社群平台討論火熱，大批影迷開始討論「角頭」宇宙中的每個角色，劇組演員到嘉義秀泰宣傳，逛文化路夜市。

到場演員：高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、張再興、吳震亞、唐振剛、吳長愷、白吉勝（阿Ben）等，在嘉義秀泰與粉絲熱情互動，逛文化路夜市人潮擠爆。嘉義秀泰代表、市議員鄭光宏到場歡迎、互動。

鄭光宏說，「角頭-大橋頭」電影，角頭宇宙大集結，高捷大哥霸氣宣布：「票房要往3億邁進」，劇組會嘉義宣傳，與影迷見面是因為在全台灣上百家影城當中，嘉義秀泰的票房排名第13名，國片挺起來，見識到王識賢受歡迎的魅力。