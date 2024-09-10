新營藥仔會社百年建築新東舊時光啟用 見證社會變遷

台南新營區「新東舊時光」今天完工啟用，這座百年建築前身是日治製藥員工宿舍，國民政府接收後成為公務員宿舍，如今轉身為文化展示空間，見證台灣多元社會脈絡變遷。

台南新營區百年歷史建築「新東舊時光」今天完工啟用，斥資約新台幣2000萬元，其中1300萬元由文化部及台南市政府文化局共同補助，前住戶許氏家族自籌700多萬元，再成立「許願傳愛文教協會」認養，讓古宅建築屹立不搖，永續傳承。

南市府資料顯示，「新東舊時光」建築前身是日治時期台灣生藥株式會社員工宿舍，後來成為前財政部長許嘉棟家族故居，如今結合社區營造重新開放，新增多元互動設施，保存珍貴歷史記憶，注入新活力與生命力，也將成為新營地區重要文化地標。

市府表示，「新東舊時光」見證台灣多元社會脈絡變遷，記錄新營地區崛起興盛，也是當地僅存公有藥仔會社宿舍，承載豐富歷史記憶，將增加多元設施，且結合社區、學生參與，持續提供交流空間，促進社區凝聚力。

「新東舊時光」修復必須克服白蟻侵蝕與基地淹水等挑戰，將麻豆合興碾米廠舊木料重新運用於建築中，強化歷史情感相互連結，未來將透過展覽與活動，讓更多人認識這座建築背後的故事。