響應環保回歸自然 南市府推廣海葬補助1.5萬
響應環保回歸自然，台南市府推廣海葬，不只節省土地資源，也尊重生命，將親人骨灰撒入大海，是最美好的告別式；市府補助海葬每位亡者1萬5000元，並協助租船等事宜。
台南市政府今天發布新聞稿，鼓勵市民以更自然、更環保方式為親人送行，海葬不只是對環保的貢獻，也是對生命的尊重，節省土地資源也減少環境污染，讓逝者回歸自然，與大海融為一體。
市府表示，民政局延續海葬補助計畫，補助海葬每位亡者新台幣1萬5000元，及協助辦理殮葬、租用船舶等事宜，今年截至8月底，台南市海葬件數20名，其中13名申辦補助。
近日，從事海葬服務的某名船長，也為母親選擇海葬，他說，海葬不只環保，也讓親人獲得更安詳歸宿，大海是生命起源及歸宿，將親人骨灰撒入大海是最美好的告別方式，他深信海葬將受到大家認同。
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