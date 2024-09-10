老幼同台電競對決 嘉義市全齡數位學習科技新體驗

嘉義市全齡數位學習「No.600培養皿」，昨天在嘉義福容VOCO酒店舉辦「電競對決義較高下」，邀請職業格鬥遊戲玩家GamerBee及知名實況主玩樂幫分享互動，參加者最年長70歲、最年幼5歲，吸引各年齡層民眾參與。

全齡數位學習「No.600培養皿」課程計畫99年開辦至今14年，推動不同年齡層市民多元數位學習，掌握數位科技發展趨勢，提升市民生活便利。

活動以名人示範賽揭幕，分享電競運動產業現況，電競雖光鮮亮麗，但職業選手每天需長時間高強度練習賽事，需精湛技巧，還要具備強大精神與體力。鼓勵學員電競選手有不受年齡限制運動精神，保持積極心態，終身挑戰。

智慧科技處說，延續去年多元特色課程，將刻板課程轉化為科技互動體驗，以富趣味形式加深市民對數位學習印象。現場有教育處、社會處、警察局及衛生局宣導攤位；結合十大旗艦計畫，以活躍老化觀點打造樂齡勇壯城，開辦適合中高齡數位工作坊，引導長者運用新科技實作成果，開展潛能，實現自我夢想。