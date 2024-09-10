秋節盛事光織影舞4代不同造型月亮比一比 8大光影藝術展區周末登場

秋節近了！嘉市中秋節盛事「光織影舞」光影藝術展邁入第5屆，今年仍在北香湖公園舉行，8大光影藝術展區周末點亮開幕，首度在湖面上打造大型舞台。連辦5年的光織影舞，除2021年遇疫情無月亮造型，至今共4代不同造型月亮，各具巧思特色。

第一代2020年地表最大月亮，設計者：浩汎國際公司總監蔡昕默。2022年第2代地表最大蛋黃酥，設計者：浩汎國際公司總監蔡昕默；第3代2023年：芭比粉月亮，設計者：鑫囍創業公司總經理黃偉豪(Daniel Wong)，今年2024第4代：桃花源逐花月影，設計者鑫囍創業公司總經理黃偉豪。

今年光織影舞，帶領大家進入夢幻詩意光影桃花源，是嘉市建城320周年的獻禮，市府觀新處說，今年再度邀華裔設計師黃偉豪與工作團隊，以嘉義古名「桃城」為策展核心，融入陶淵明「桃花源記」意境，打造8大光影藝術展區；黃偉豪表示，以光影點綴，期待遊客走入感受宛如走進桃花源般的夢幻體驗。

即將成真火舞團開幕當天在湖面上火舞表演。今年8處光影藝術展區：桃花林、逐光月影、迴嘉、夢月流光、烏托邦、彎月聚星、壺光對影、波光粼粼，展期14日到29日，每晚6點至10點，17日中秋節當天「優人神鼓」登上湖面舞台。