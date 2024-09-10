阿里山腳下…嘉市老戲院一間間消失 這條街曾有3家成回憶

阿里山腳下的嘉義市過去木業發達，經濟發展，電影院娛樂業興盛，1954至2107年最多20間戲院，時代演變視聽娛樂數位影音，嘉義市剩3間現代戲院，老戲院一間間消失，新榮路上原有「慶昇、華南、新榮」三家戲院，近年房市熱，慶昇戲院消失，變成「慶昇醫院」，華南、新榮戲院最近拆除將改為建案，老戲院消失，留存老嘉義人回憶。

資深廣播人許家賓感慨，新榮路上華南、新榮戲院夷為平地，過去新榮路上，同時有「慶昇、華南、新榮」3家戲院獻映電影。「慶昇戲院」早已變成了「慶昇醫院」。「華南戲院」改為「頂好超市」，再換成「家樂福超市」，最近停業約2年。現在動工拆除。

再往南，「新榮戲院」淪為「二輪戲院」後，6年前也賣給在地企業「承億集團」，基地改建公寓大樓，巧合的是，「華南、新榮」2 棟舊建築近日同時拆除夷為平地！不知道「這2片地」將有什麼「耳目一新」的大企業進駐，並成為亮點，嘉義人都拭目以待！

根據台灣圖書室文化協會出版「嘉義市老戲院踏查誌」，書中記錄新榮戲院故事，新榮戲院1982年營運，是一座獨棟3層樓鋼筋混凝土建築，開業以播放二輪片為主，有3個放映廳，嘉義觀眾喜歡看動作片、科幻片，新榮雖是二輪戲院，播映電影獲觀眾高評價。新榮戲院2019年熄燈，承億集團買下戲院推建案，台積電、華泰名品城來嘉題材發酵，住宅大樓「新榮序」每坪開價43至48萬元，創市區房市新高紀錄，預售完銷。