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台南東區、新營 蓋立體停車場

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南報導

台南新營區未來有國圖分館等建設利多，在新營市區的新東重劃區目前停車一位難求，衛生局東興辦公室旁空地將開闢立體多目標停車場，市長黃偉哲昨主持市府與統包廠商簽約，指出預計後年底完工，未來能停的汽機車量為目前3倍；另，市府爭取前瞻經費在東區文化中心、巴克禮公園一帶蓋立體停車場，力拚10月完工。

新營區長翁振祥、新東里長盧素香說，新東里是新營最大里，設籍人口近8600人，周遭商家機關林立，車位目前一位難求，有迫切需要闢建立體停車場。

新東里衛生局東興辦公室旁空地面積2511平方公尺，目前供停車，可停72輛汽車、31輛機車，交通局指出，將建為地上4層樓，停車格預估增加3倍，可提供停汽車218輛、機車64輛。

黃偉哲主持簽約儀式，交通局長王銘德、園泰營造董事長吳江忠代表雙方簽約，興建新營停五立體停車場。

另，東區文化中心、巴克禮公園一帶是文化休憩重鎮，停車一位難求，未來還有第1期藍線捷運站點，交通局2020年將附近平面停車場改建文化中心停E5立體停車場，地下1層、地上8層的建築，未來1、2樓擬闢設文藝展演空間。

停車場 衛生局 黃偉哲

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台南新營新建多目標立體停車場 預計115年完工

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