雲林13日試放國慶焰火 明起交管

今年國慶焰火在雲林登場，國慶籌備委員會周五晚上將於虎尾高鐵特定區試放3分鐘共1205發焰火彈，預料湧入人潮；縣府昨公布，11日凌晨0時執行周邊做交通管制，分為「焰火施放管制區」、「作業管制區」，若有車輛違規停放會拖離。

外界早已熱議最佳看焰火地點，縣長張麗善說，11處建議觀賞點包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，試放當天縣府會派員前往勘察，確認視野合適度後另公告，讓民眾國慶當天不必擠進主會場就可觀賞。

縣府公布，焰火試放是為測試布彈及落焰情形，施放地點周邊會交管，焰火施放管制區為建成路的清雲路至學府西路間，和學府東路的清雲五街至建成路之間，11日凌晨0時起至14日中午12時止，禁止人車進入。

另，「作業管制區」則是11日凌晨0時起至13日晚間12時止，管制人車通行、停放，管制路段包括台大雲林分部、雲林高鐵站周邊路段，有學府路、清雲六街、清雲五路、清雲三街、清雲二路、清雲一街、興隆街、學府東路、大隆路、虎興東七街、虎興東六路、虎興東五街、站前東路、學府西路、永興路等。

縣府提醒，民眾屆時提前改道，管制路段拖吊時間從11日起至13日晚間9時，車輛違規停放會拖至虎尾高鐵特定區內停4公有停車場。