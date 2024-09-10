5萬噸石灰倒台南 台塑化清除

台塑石化公司麥寮廠11年前被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮區，南市環保局開罰上億元，台塑不服提行政訴訟，為此官司纏訟10年多，最高行政法院去年判南市府勝訴確定。台塑石化月初展開麻豆部分的清除作業，議員喊話，會追蹤清運進度；市長黃偉哲說，維護環境正義不容妥協，持續監督清理進度，確保環境復原。

環保局說明，為加速清除石灰，先邀台塑石化及地主開協商會議，同意以擱置爭議的方法，台塑石化提出廢棄物清理計畫書，經環保局審核通過，9月初開始清理麻豆區約3.3萬公噸副產石灰，會視情況預估所需時間，另左鎮區棄置的土地與水土保持計畫相關，待行政程序完備後清理。

台塑石化違法傾倒案是2013年1月24日被查獲，市府認定違反廢棄物清理法第28條規定，於所得利益範圍內酌量加重處1億4000多萬元並限期改善，但屆期未改善，環保局按日處罰至今年1月，另又罰7472萬餘元。

台塑石化不服裁處提行政訴訟，最高行政法院確認未合法清除事業廢棄物，有改善義務，去年6月21日判決市府勝訴。環保局長許仁澤說，台塑化將製程產出不具市場價值的副產石灰，以每公噸2元售出，並補貼無許可的清運公司運費載至南市土石方堆置場，「假產品之名，行廢棄物棄置之實」。

議員陳秋宏說，此事甚至可能造成環境汙染，波及養殖漁業，要強烈譴責台塑、支持環保局嚴正執法，後續在議會也會追蹤清運進度。