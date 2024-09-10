快訊

直播／蘋果發表會來了！ iPhone 16亮點在哪裡 小編文字聊天室來討論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5萬噸石灰倒台南 台塑化清除

聯合報／ 記者鄭惠仁謝進盛／台南報導
台塑石化麥寮廠被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮，本月初展開麻豆部分的清除作業。圖／南市環保局提供
台塑石化麥寮廠被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮，本月初展開麻豆部分的清除作業。圖／南市環保局提供

台塑石化公司麥寮廠11年前被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮區，南市環保局開罰上億元，台塑不服提行政訴訟，為此官司纏訟10年多，最高行政法院去年判南市府勝訴確定。台塑石化月初展開麻豆部分的清除作業，議員喊話，會追蹤清運進度；市長黃偉哲說，維護環境正義不容妥協，持續監督清理進度，確保環境復原。

環保局說明，為加速清除石灰，先邀台塑石化及地主開協商會議，同意以擱置爭議的方法，台塑石化提出廢棄物清理計畫書，經環保局審核通過，9月初開始清理麻豆區約3.3萬公噸副產石灰，會視情況預估所需時間，另左鎮區棄置的土地與水土保持計畫相關，待行政程序完備後清理。

台塑石化違法傾倒案是2013年1月24日被查獲，市府認定違反廢棄物清理法第28條規定，於所得利益範圍內酌量加重處1億4000多萬元並限期改善，但屆期未改善，環保局按日處罰至今年1月，另又罰7472萬餘元。

台塑石化不服裁處提行政訴訟，最高行政法院確認未合法清除事業廢棄物，有改善義務，去年6月21日判決市府勝訴。環保局長許仁澤說，台塑化將製程產出不具市場價值的副產石灰，以每公噸2元售出，並補貼無許可的清運公司運費載至南市土石方堆置場，「假產品之名，行廢棄物棄置之實」。

議員陳秋宏說，此事甚至可能造成環境汙染，波及養殖漁業，要強烈譴責台塑、支持環保局嚴正執法，後續在議會也會追蹤清運進度。

廢棄物 環保局長 議員

延伸閱讀

台塑石化麥寮廠石灰棄置台南遭罰 纏訟10年啟動清除

永和瓦磘溝突冒大量泥水 環保局循線查獲工地排汙將罰

台南空品維護區擴大至成功大學及附設醫院 11月起納管

影／注意！台南新營台聯實業工廠大火濃煙 環保局發布空品警告

相關新聞

5萬噸石灰倒台南 台塑化清除

台塑石化公司麥寮廠11年前被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南麻豆、左鎮區，南市環保局開罰上億元，台塑不服提行政訴訟，為...

台南東區、新營 蓋立體停車場

台南新營區未來有國圖分館等建設利多，在新營市區的新東重劃區目前停車一位難求，衛生局東興辦公室旁空地將開闢立體多目標停車場...

雲林13日試放國慶焰火 明起交管

今年國慶焰火在雲林登場，國慶籌備委員會周五晚上將於虎尾高鐵特定區試放3分鐘共1205發焰火彈，預料湧入人潮；縣府昨公布，...

到南市府拜會！日本熊本縣八代市長訪台南 黃偉哲盼擴大交流

日本熊本縣八代市長中村博生今天到台南市政府拜會，市長黃偉哲表示，八代市盛產番茄、哈密瓜等農產，希望雙方以農業交流為基礎，...

月薪32K！林業署嘉義分署徵森林護管員 高中學歷即可應考

林業署嘉義分署今年11月9、10日舉辦森林護管員甄試，將錄取9名、備取9名，即日起至10月9日止接受報名；嘉義分署表示，...

睽違近30年辦「媽祖姊妹會」 鹿耳門天后宮邀各界奉祀媽祖 齊聚一堂

台南市安南區的鹿耳門天后宮信徒遍及海內外，時隔近30年，今年廟方將主辦「媽祖姊妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」，邀集各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。