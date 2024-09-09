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到南市府拜會！日本熊本縣八代市長訪台南 黃偉哲盼擴大交流

中央社／ 台南9日電
日本熊本縣八代市長中村博生（左）9日到台南市政府拜會市長黃偉哲（右），黃偉哲回贈劍獅掛飾。圖／台南市政府提供（中央社）
日本熊本縣八代市長中村博生（左）9日到台南市政府拜會市長黃偉哲（右），黃偉哲回贈劍獅掛飾。圖／台南市政府提供（中央社）

日本熊本縣八代市長中村博生今天到台南市政府拜會，市長黃偉哲表示，八代市盛產番茄、哈密瓜等農產，希望雙方以農業交流為基礎，再擴及教育、文化等方面交流。

台南市政府新聞稿指出，中村博生一行今天抵市府拜會黃偉哲，新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同出席，由於台南近來與熊本縣交流密切，八代市則是首次有官方代表造訪台南，雙方都期盼開啟更多交流。

黃偉哲向中村博生表示，台南除了是台灣第一座城市，同時農產興盛、富文化底蘊，在保護文化與歷史同時也不斷努力創新，如發展高科技產業並設置再生水廠供給水資源，是兼具歷史與科技的城市。

黃偉哲指出，八代市盛產蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜等農產品，台南則盛產鹽地小番茄、洋香瓜、文旦、芒果、鳳梨等水果，相信雙方在農業方面可以有很多交流。

他說，在教育方面，台灣是日本海外教育旅行最大市場，台南則是台灣文化首都，擁有非常多具歷史教育意義古蹟，非常適合八代市年輕學子修學、旅行，期待未來雙方可在各方面開啟更多交流。

中村博生表示，久聞台南是台灣文化古都，同時也是美食之都，去年在台北羽球公開賽活動中，曾與當時擔任副總統的總統賴清德見面，賴總統當時就大力推薦台南市。

中村博生說，隨著熊本縣的台積電工廠正式啟用，熊本與台灣之間每天都有飛機航班往來，更感受到雙方關係密切，希望往後在農業的基礎上，與台南市展開觀光、文化、體育等方面交流。

台南市政府提供資料，八代市位於日本熊本縣南部，人口約12萬人，是熊本縣人口第2多城市，並有八代港作為進出口貨櫃港，港邊設有熊本熊主題公園；八代市早期為燈心草（榻榻米原料）重要產地，近年農產品以蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜為主。

台南 日本 熊本 黃偉哲

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