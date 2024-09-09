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月薪32K！林業署嘉義分署徵森林護管員 高中學歷即可應考

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
森林護管員甄試第二階段包含筆試及口試，瞭解考生對於林業及森林護管工作相關知識。圖／林業署嘉義分署提供
森林護管員甄試第二階段包含筆試及口試，瞭解考生對於林業及森林護管工作相關知識。圖／林業署嘉義分署提供

林業署嘉義分署今年11月9、10日舉辦森林護管員甄試，將錄取9名、備取9名，即日起至10月9日止接受報名；嘉義分署表示，這次考試開放高中以上學歷不限科系都可以報考，獲任用每月薪資約3萬2千餘元，另有津貼、年終、勞保、勞退、健保、年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。

嘉義分署表示，森林護管員未來將從事森林資源管理、國土生態保育等相關工作，這次甄試由林業署台中分署與嘉義分署合辦，今年11月9、10日考試也都在台中市舉行。甄試分兩階段，第一階段術科測驗於11月9日（周六）舉行，測驗科目為實地循環檔機車騎乘及負重跑走，成績合格者方可參加11月10日（周日）第二階段筆試與口試，隔天即公告錄取名單，今年度甄試方式、科目及內容均有修正，考生詳閱甄試簡章。

甄試報名日期自今年9月9日至10月9日止，提前或逾期均不受理。不同以往未具原住民族身分高中（職）畢業不限科系即可報考，具原住民族身分者請參考簡章，一律採通訊報名方式，不受理現場與電子郵件報名。因體格檢查報告取得約需1周，提醒考生應及早至合格醫療院所依簡章內體檢表項目檢查，預留等待報告時間。應考人應於今年10月9日前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至【600016 嘉義市林森西路1號】「農業部林業及自然保育署嘉義分署森林護管員甄試試務組」。簡章及報名表可至下載，如有疑義，可洽該分署人事室05-2787006分機232 張先生。

森林護管員月薪3萬2296元，依考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月薪酬 4萬8444元，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費，另有年終、勞保、勞退、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。

森林護管員甄試第一階段術科測驗-實地騎乘循環檔機車。圖／林業署嘉義分署提供
森林護管員甄試第一階段術科測驗-實地騎乘循環檔機車。圖／林業署嘉義分署提供
森林護管員甄試第一階段術科測驗-負重跑走。圖／林業署嘉義分署提供
森林護管員甄試第一階段術科測驗-負重跑走。圖／林業署嘉義分署提供

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