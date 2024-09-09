睽違近30年辦「媽祖姊妹會」 鹿耳門天后宮邀各界奉祀媽祖 齊聚一堂
台南市安南區的鹿耳門天后宮信徒遍及海內外，時隔近30年，今年廟方將主辦「媽祖姊妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」，邀集各界奉祀媽祖齊聚一堂，進行宗教文化交流。
廟方今天舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲出席祝福，立委陳亭妃、市議員黃麗招、李中岑、蔡麗青等人到場支持。廟方說明，自民國84、85、86年連續3年舉辦「媽祖姊妹會」，參與盛會的媽祖神尊數目逐年增加。
黃偉哲致詞表示，上次舉辦「媽祖姐妹會」活動已是近30年前，今年適逢「台南400」，再度舉辦別具意義，歡迎所有友宮媽祖神尊蒞臨台南共襄盛舉，祈願媽祖護佑台灣、庇佑台南。
廟方主委林瑞男說，統計至今已超過數千尊的北汕尾鹿耳門天后宮媽祖分靈神尊分佈各界護佑眾生，時隔近30年，且適逢「台南400」，今年「媽祖姊妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」，邀集各界奉祀媽祖齊聚一堂，進行宗教文化交流，豐富媽祖宗教信仰內涵。活動將於11月8至15日舉辦，並進行法事科儀，祈求國泰民安、風調雨順，且規劃結合公益，辦理捐血、藝文展等活動。
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