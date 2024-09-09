立委林俊憲結合議員、企業做公益 上千箱文旦傳遞愛心

中秋節將近，也是台南文旦盛產期，立委林俊憲為紓解柚農的產銷壓力，同時鼓勵企業做公益，結合各區議員、台南市信賴台灣之友會，認購上千箱的文旦給慈善團體做公益，今天在服務處捐給30多個公益團體受贈，讓更多弱勢民眾過快樂中秋。

林俊憲噢市議員周嘉韋、沈震東、李啟維、蔡筱薇、李宗霖、林依婷團隊於林俊憲永華服務處前舉辦愛心柚捐贈記者會，林俊憲表示，隨著中秋佳節接近，過節氣氛愈來愈濃，為了讓更多人能度過快樂的中秋節慶，同時也能幫到柚農，因此集結多人的力量來認購文旦，希望拋磚引玉，鼓勵更多人做公益。

林俊憲說，台南麻豆文旦最好吃，此次提供的柚子更有不少是得獎產品，希望透過這樣的活動，串聯起大家的愛心，再將這樣的愛心一棒接一棒，分享給更多人。

今天第二波愛心柚捐贈活動，有台南市阿耨婦幼關懷協會、盲人福利協進會、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市南區分事務所、台南市聲暉協進會、台南市新世代社會福利關懷協會、台南市沐恩關懷協會等33個公益單位與團體受贈。不少受贈團體同時致贈感謝狀，感謝社會各界的愛心。林俊憲說，愛心柚的捐贈活動仍將持續進行，要讓台南更多公益團體，接收到來自社會的善意與暖意。