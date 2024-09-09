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中秋有無連假都精彩 南市觀旅局整理系列活動懶人包

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
虎頭埤風景區與西拉雅戶外活動中心合作，推出「虎哩中秋輕鬆烤」中秋烤肉套裝活動，讓民眾免準備食材、免攜帶桌椅餐具，就能與親朋好友坐擁湖濱山色，享受烤肉美食。圖／南市觀旅局提供
虎頭埤風景區與西拉雅戶外活動中心合作，推出「虎哩中秋輕鬆烤」中秋烤肉套裝活動，讓民眾免準備食材、免攜帶桌椅餐具，就能與親朋好友坐擁湖濱山色，享受烤肉美食。圖／南市觀旅局提供

中秋佳節即將來臨，今年雖沒有連假，但台南依舊有一系列精彩活動，南市觀旅局今也整理懶人包，活動內容包含熱氣球、烤肉套裝、在地燈會、音樂會觀光工廠及親子市集等，精彩可期，邀請民眾周末假日一起到台南感受中秋氛圍。

觀旅局林國華表示，首度由市府觀旅局辦理的「2024濱海韶光季」，14日及15日將在將軍漁港登場，規畫熱氣球體驗活動、光雕音樂會、濱海小旅行等精彩內容；虎頭埤風景區則有最應景的「虎哩中秋輕鬆烤」中秋烤肉套裝活動，民眾免準備食材、免攜帶桌椅餐具，就能與親朋好友坐擁湖濱山色，享受烤肉美食，採預先網路報名制。

另外，後壁黃家古厝中秋音樂會今年已邁入第27年，14日晚上7點將邀請TASO台灣藝術家交響樂團、王裕文、泰武古謠傳唱、秀琴歌劇團、十鼓擊樂團等在地聲音，攜手共慶中秋；永康公園以奶粉罐製作創意彩繪燈籠，舉辦永康中秋燈會，展後還可環保回收或長久裝飾，別具意義。

觀旅局也提到，隆田Cha Cha文化資產教育園區今年主打「會發電的中秋節」，以低碳生活主題辦理系列活動及市集，15日更有各國精彩的藝術表演、零廢棄綠色展覽等，讓親子一起在烤肉前先甩肉。

此外，台南觀光工廠數量為全國之冠，全市共有22家觀光工廠，今年中秋節配合經發局共提出8條觀光工廠推薦路線，包含食在好味-悠活走逛、好吃好玩-知識健康、趣味科技-綠色環保、徜徉酒香-生技體驗、時尚養生-生活品味、元氣保養-品牌尋根、創意工業-健康舒活及夢幻醫美-人文行腳等，相當適合2天1夜遊程走訪，飽覽台南特殊多元的旅遊風情。

中秋佳節即將來臨，今年雖沒有連假，但台南依舊有一系列精彩活動，南市觀旅局今也整理懶人包，活動內容包含熱氣球、烤肉套裝、在地燈會、音樂會、觀光工廠及親子市集等，精彩可期，邀請民眾中秋前夕周末假日到台南感受中秋氛圍。圖／南市觀旅局提供
中秋佳節即將來臨，今年雖沒有連假，但台南依舊有一系列精彩活動，南市觀旅局今也整理懶人包，活動內容包含熱氣球、烤肉套裝、在地燈會、音樂會、觀光工廠及親子市集等，精彩可期，邀請民眾中秋前夕周末假日到台南感受中秋氛圍。圖／南市觀旅局提供

中秋節 台南 觀光工廠 音樂會

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