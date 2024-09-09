林保署花蓮分署徵新血！將正取13森林護管員 月薪上看48K加津貼

加強山林巡護及自然保育工作，林保署花蓮分署徵新血，將正取13名森林護管員，今天起至10月9日受理通訊報名，11月9、10日舉行二階段甄試，月薪最高可達4萬8000多元。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，此次招考森林護管員13名（內含原住民保障名額4名），月薪自新台幣3萬2000餘元起，未來依年度考核結果逐級晉升，最高可至4萬8000餘元；另外，可併計高山或偏遠地區加給、山地巡護作業費等再提高津貼。

工作內容包括森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護等。

甄試資格須年滿18歲（算至考試前1日，即民國95年11月8日以前出生者），不限性別，惟屆滿65歲人員不予進用，學歷須高中以上畢業並持有證書者；另外，具有原住民族身分並持有證明文件者，國民中等學校畢業，最近5年具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗，也可報考；歡迎熱愛山林、想實現護衛森林理想者報名。

甄試分兩階段進行，第一階段為術科測驗，含實地騎乘循環檔機車及自行負重20公斤背包，男生於12分鐘內（女生13分30秒）完成1500公尺；第二階段為筆試及口試，欲報名民眾請自9月9日起至10月9日止到花蓮分署官網下載簡章，或親至花蓮分署及各工作站索取紙本簡章，甄試簡章不另行販售；相關問題可洽03-8325141分機209人事室吳小姐。