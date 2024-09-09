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台塑麥寮廠非法棄置石灰敗訴定讞 清除5萬多公噸廢棄物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市麻豆區，官司定讞，台塑展開清除作業。圖／南市環保局提供
台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市麻豆區，官司定讞，台塑展開清除作業。圖／南市環保局提供

台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市，環保局開罰7千多萬並限期改善，台塑不服提行政訴訟，歷經多年纏訟，最高行政法院判決南市府勝訴定讞，台塑並展開清除作業。市長黃偉哲強調，維護環境正義不容妥協，會持續監督清理進度，確保環境復原。

環保局長許仁澤表示，台塑將廠內製程產出不具市場價值的副產石灰，以每公噸2元售出，並補貼無許可的清運公司每公噸650元運費，載至南市土石方堆置場，「假產品之名，行廢棄物棄置之實」，南市環保局以積極快速的態度限期台塑改善，是基於職責所在，維護公共利益。

台塑違法傾倒案是在2023年1月24日被查獲，認定台塑違反廢棄物清理法第28條規定，於所得利益範圍內酌量加重處1億4000多萬元並限期改善，但台塑屆期未改善，環保局按日處罰至今年1月，共罰7472萬餘元。

台塑公司因不服裁處提行政訴訟，經10年纏訟，最高行政法院於去年6月21日判決市府勝訴，確認該公司未合法清除事業廢棄物，有改善義務。

為加速石灰的清除，環保局邀台塑及地主召開清理協商會議，同意以擱置爭議的方法，由台塑提出廢棄物清理計畫書，經環保局審核通過後，今年9月初開始清理麻豆區副產石灰，左鎮區部分待相關行政程序完備後再行清理。

環保局強調，裁罰只是促使汙染行為人善盡環境復原的手段，希望業者遵守環保法令且善盡企業社會責任，不可投機任意棄置廢棄物而造成環境汙染。

台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市麻豆區，官司定讞，台塑展開清除作業。圖／南市環保局提供
台塑麥寮廠於2013年被查獲將逾5萬公噸石灰非法棄置於台南市麻豆區，官司定讞，台塑展開清除作業。圖／南市環保局提供

廢棄物 環保局長 黃偉哲

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