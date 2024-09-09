雲林80座離岸風電基座全數完工 允能邀地方共度感謝日

雲林預定建造的80座位於海洋的離岸風電基座於上月間全數完工，負責這項艱鉅海上綠能工程的允能公司感念幾年來地方協助，今天特在四湖鄉三條崙海水浴場開辦一場「做伙趣海洋！雲林離岸風場社區感謝日」邀地方從生態探索綠能世界，有趣的海洋闖關遊戲，還引進雲林知名的小吃，讓國內外工程師和社區居民共度一天美好的感謝日。

這場「風電感謝日」邀請歐洲與台灣的專案工程團隊與雲林沿海社區鄉親和家庭，一起開心同慶80座海上風電基座完工，允能公司也向鄉親說明離岸風電工程的艱鉅，同時藉由「感謝日」表達對地方支持的謝意。

允能風電董事長、天豐新能源亞太區總裁顧賢鉉表示，今年8月雲林離岸風場80座水下基礎全數完成安裝，為雲林綠能邁向新的里程碑，所以特別舉辦這場社區感謝日，讓大家了解風場成就的背後，很大原因是雲林各界鄉親的支持和包容，這是條充滿感激與謙卑學習的路程，允能和天豐新能源會持續推進風場完工、實現綠能淨零與在地共榮。

這場海洋嘉年華超過20團體參加，雲林區漁會更動員漁民展開「淨海護灘」，搭船出海撿撈蚵殼、浮球等海廢，再由藝術家製成精巧藝品，讓孩童在遊戲中了解海廢源頭和生態之美，海洋大學學生設計海洋生態遊戲，也透過有趣的斗六文旦彩繪及饒富趣味的「自然生態闖關」與「風電走踏路徑」，結合藝術綠能與生態新知，讓小朋友對綠能有更深層的認識。雲林多家熱門打卡店家善水咖啡和鄧肉圓等，讓大家在美麗海岸享受美食小吃。