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啥伙！雲林出現「牛屎月餅」 是用真牛糞只能聞不能吃

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林「水牛達人」推出牛屎做的水牛牌「牛屎月餅」引人好奇，原來是用來驅蟲，不能吃只能聞的牛糞蚊香。圖／林家良提供
雲林「水牛達人」推出牛屎做的水牛牌「牛屎月餅」引人好奇，原來是用來驅蟲，不能吃只能聞的牛糞蚊香。圖／林家良提供

中秋節將屆，市面各式蛋黃酥、廣式月餅紛紛上市，琳瑯滿目，雲林縣出現「牛屎月餅」不論色澤、造型與國外糕餅相似，在網路引人好奇，仔細一看這是雲林縣土庫鎮青農「水牛達人」林家良創作推出的「水牛牌月餅」，這確實是用牛糞做的，但不是用來吃的月餅「而是用來薰蚊蟲的啦！」。

雲林青農林家良多年來推倡耕牛自然農法栽種稻米，愛牛如痴，2年成立雲林第一家水牛安養中心，人道收養退役老牛，讓一生辛苦耕作的水牛老有所終，不淪落屠宰場，目前牛場安置「安心」、「阿樂」及「阿來」3頭水牛，更把水牛引進校園推動食農教育，他的牛故事甚至被編入教科書，深獲肯定。

林家良的臉書粉專，最近出現一張「水牛牌月餅」照片，引人好奇，因月餅造型包裝很像月餅，有人問「好吃嗎？」「一粒賣多少？」，沒仔細看內文的人還以為是在賣月餅。

「其實是牛屎做的啦！」林家良表示，早前農村社會沒瓦斯，煮飯燒菜起灶都靠燒柴火，牛吃草所排洩的牛糞，曬乾後可燃性高，所以早年的人常會收集牛糞做成圓餅狀，曬乾後做為燃料，除了充當起火燃煤，有人則會加進艾草、左手香等香草，揉合成團做為薰驅蚊蟲用的蚊香。

林家良表示，他突發奇想即「復刻」早年農民的智慧，用牛糞加入香草磨粉，再以模具製成一塊塊有造型的薰香餅塊，適逢中秋，市面推出各種月餅，他也「應景」分享牛糞製成的「水牛牌月餅」，吸引大家目光，他並無惡作劇之意，只借機向年輕人宣揚一下早年農民的智慧，也讓老一輩的人「回味」一下古早的牛糞香。

「水牛月餅只聞不賣！」他說，一小塊牛糞蚊香可燒30分鐘左右，他只僅開放供民眾體驗並無販售，歡迎大家來體驗「牛屎嘛ㄟ香」的樂趣。

雲林「水牛達人」推出牛屎做的水牛牌「牛屎月餅」引人好奇，原來是用來驅蟲，不能吃只能聞的牛糞蚊香。圖／林家良提供
雲林「水牛達人」推出牛屎做的水牛牌「牛屎月餅」引人好奇，原來是用來驅蟲，不能吃只能聞的牛糞蚊香。圖／林家良提供

月餅 水牛 雲林

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