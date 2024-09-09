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嘉市府推國際觀光 6間旅宿獲穆斯林認證

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
穆斯林祈禱區。圖／嘉義市政府提供
穆斯林祈禱區。圖／嘉義市政府提供

為協助旅宿業者提升接待國際旅客能量，嘉義市政府輔導旅宿業者了解並申請穆斯林認證，近來新悦花園酒店順利取得認證，使得嘉義市共有6家旅館取得穆斯林相關認證，讓來自世界各地的穆斯林遊客來到嘉義市有優質住宿選擇。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市是雲嘉南消費中心，也是阿里山的入口門戶，許多國內外旅客規劃到阿里山前的行程，免不了在嘉義市住宿一晚，住宿店家的國際接待能力就顯得格外重要。

市府去年前往泰國曼谷舉辦觀光推廣說明會，與當地旅遊業者交流，穆斯林旅客是國際旅遊市場相當可觀的一個族群，根據觀光署統計資料，去年來台的外籍遊客，馬來西亞高居第4，讓市府提高對於穆斯林旅遊市場的重視，今年的旅宿業輔導計畫，就特別將穆斯旅客接待納入訓練課程，並鼓勵業者申請認證，讓旅宿業者除了一般的經營知能外，更導入永續旅遊經營及穆斯林認證等課程，全方位提升嘉義市旅宿業的住宿品質。

新悦花園酒店總經理張倚華表示，穆斯林一直是國際旅遊市場很大的商機，業者也越來越注重穆斯林的客人，而穆斯林對於用具、生活、飲食的要求都很貼近永續的理念。經市府安排課程、協助場域及設備調整，包含穆斯林友善廁所、禱告室，餐廳部門廚房區分出專屬工作區域，餐點設計也加入穆斯林客群喜歡的口味，公共區域及客房提供淨下設施，客房還提供祈禱方向的指引，飯店投入上百萬元，順利取得認證。

觀光新聞處表示，推動穆斯林證認是中央的政策，也是市府近年的輔導重點，目前嘉義市已有耐斯王子大飯店、兆品酒店、蘭桂坊花園酒店、新悦花園酒店、嘉楠風華酒店及安蘭居國際青年館共6家旅館取得穆斯林相關認證，呼籲嘉義市旅宿業者踴躍申請穆斯林相關認證，可電洽市府05-2294593詢問。

嘉義市政府協助旅宿業者取得穆斯林認證（圖右）及金級環保旅店認證（圖左）。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府協助旅宿業者取得穆斯林認證（圖右）及金級環保旅店認證（圖左）。圖／嘉義市政府提供
穆斯林專用廚房。圖／嘉義市政府提供
穆斯林專用廚房。圖／嘉義市政府提供
穆斯林友善廁所。圖／嘉義市政府提供
穆斯林友善廁所。圖／嘉義市政府提供
祈禱區中貼心標示朝拜方向。圖／嘉義市政府提供
祈禱區中貼心標示朝拜方向。圖／嘉義市政府提供
嘉義市新悦花園酒店獲穆斯林認證，執行董事長劉映雪（左）與總經理張倚華（右二）及市府觀新處觀旅科長林志榮合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市新悦花園酒店獲穆斯林認證，執行董事長劉映雪（左）與總經理張倚華（右二）及市府觀新處觀旅科長林志榮合影。圖／嘉義市政府提供
通過認證的客房內附有祈禱毯、指南針等。圖／嘉義市政府提供
通過認證的客房內附有祈禱毯、指南針等。圖／嘉義市政府提供

嘉義 穆斯林 酒店

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