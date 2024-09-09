國慶焰火試放1205發焰火彈 車輛違規停放管制區將拖吊
2024國慶焰火在雲林施放，國慶籌備委員會將於9月13日晚間8時在虎尾高鐵特定區試放1205發焰火彈，施放時間約3分鐘，縣府今公布焰火施放管制區、作業管制區範圍，自9月11日0時起至9月13日24時止，管制人車通行、停放，焰火施放管制區若有違規停放車輛將拖吊。
縣府表示，為維護民眾安全，焰火試放周邊將實施部分道路交通管制，其中「焰火施放管制區」自9月11日0時起至9月14日12時止，禁止人車進入，管制路段為建成路（清雲路-學府西路）、學府東路（清雲五街-建成路）。
雲林縣政府表示，焰火試放是要測試布彈及落焰情形，試放地點周邊地區道路會實施交通管制，請民眾不要進入管制區，確保安全，並留意道路管制公告，提前改道，管制路段若有違規車輛將拖吊至虎尾高鐵特定區內停4公有停車場，拖吊時間從9月11日至13日晚上9時。
另「作業管制區」則自9月11日0時起至9月13日24時止，管制人車通行、停放，管制路段包括學府路（台大醫院前-站前東路）、清雲六街（清雲路-學府東路）、清雲五路（清雲路-學府東路）、清雲三街（清雲路-興隆街）、清雲二路（清雲路-學府東路）、清雲一街（清雲路-學府東路）、興隆街（清雲五路-建成路）、學府東路（學府路-建成路）、大隆路（永興路-學府西路）、虎興東七街（永興路-站前東路）、虎興東六路（永興路-站前東路）、虎興東五街（永興路-站前東路）、站前東路（學府一路-建成路）、學府西路（學府一路-建成路）、虎興東二路（永興南七路-永興南九路）、虎興南路（永興南七路-永興南九路）、永興南九路（建成路-虎興南路）、永興路（大隆路-虎興東五街）等。
縣長張麗善指出，焰火試放當天，縣府會派員至新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村等11處建議觀賞點勘察，確認視野合適度後將另行公告，讓民眾國慶當天不必擠進主會場，就可觀賞國慶焰火。
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