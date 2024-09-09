快訊

北市承德路安全島驚見男屍！72歲老翁倒臥草叢死亡多日 提袋有藥袋無外傷

台股開低後跌幅收斂 跌290點收21,144點、台積電跌19元收899元

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶焰火試放1205發焰火彈 車輛違規停放管制區將拖吊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府公布11處國慶焰火試放建議觀賞點。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府公布11處國慶焰火試放建議觀賞點。圖／雲林縣政府提供

2024國慶焰火在雲林施放，國慶籌備委員會將於9月13日晚間8時在虎尾高鐵特定區試放1205發焰火彈，施放時間約3分鐘，縣府今公布焰火施放管制區、作業管制區範圍，自9月11日0時起至9月13日24時止，管制人車通行、停放，焰火施放管制區若有違規停放車輛將拖吊。

縣府表示，為維護民眾安全，焰火試放周邊將實施部分道路交通管制，其中「焰火施放管制區」自9月11日0時起至9月14日12時止，禁止人車進入，管制路段為建成路（清雲路-學府西路）、學府東路（清雲五街-建成路）。

雲林縣政府表示，焰火試放是要測試布彈及落焰情形，試放地點周邊地區道路會實施交通管制，請民眾不要進入管制區，確保安全，並留意道路管制公告，提前改道，管制路段若有違規車輛將拖吊至虎尾高鐵特定區內停4公有停車場，拖吊時間從9月11日至13日晚上9時。

另「作業管制區」則自9月11日0時起至9月13日24時止，管制人車通行、停放，管制路段包括學府路（台大醫院前-站前東路）、清雲六街（清雲路-學府東路）、清雲五路（清雲路-學府東路）、清雲三街（清雲路-興隆街）、清雲二路（清雲路-學府東路）、清雲一街（清雲路-學府東路）、興隆街（清雲五路-建成路）、學府東路（學府路-建成路）、大隆路（永興路-學府西路）、虎興東七街（永興路-站前東路）、虎興東六路（永興路-站前東路）、虎興東五街（永興路-站前東路）、站前東路（學府一路-建成路）、學府西路（學府一路-建成路）、虎興東二路（永興南七路-永興南九路）、虎興南路（永興南七路-永興南九路）、永興南九路（建成路-虎興南路）、永興路（大隆路-虎興東五街）等。

縣長張麗善指出，焰火試放當天，縣府會派員至新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路-堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村等11處建議觀賞點勘察，確認視野合適度後將另行公告，讓民眾國慶當天不必擠進主會場，就可觀賞國慶焰火。

國慶焰火試放地點周邊交通管制，紅色標示路段為「焰火施放管制區」，虛線範圍為「作業管制區」。圖／雲林縣政府提供
國慶焰火試放地點周邊交通管制，紅色標示路段為「焰火施放管制區」，虛線範圍為「作業管制區」。圖／雲林縣政府提供

交通管制 國慶焰火 高鐵

延伸閱讀

中市乾溪東路與福新路龜裂不平 民代：獲中央補助年底動工

無照車違停住家騎樓 台南女肉身阻擋拖吊車與警推擠被逮

國慶焰火試放11處觀賞點公開 雲林公開徵求攝影作品將送神秘禮

柯文哲開羈押庭！動員400名警力 現場小草僅10多人

相關新聞

啥伙！雲林出現「牛屎月餅」 是用真牛糞只能聞不能吃

中秋節將屆，市面各式蛋黃酥、廣式月餅紛紛上市，琳瑯滿目，雲林縣出現「牛屎月餅」不論色澤、造型與國外糕餅相似，在網路引人好...

國慶焰火試放1205發焰火彈 車輛違規停放管制區將拖吊

2024國慶焰火在雲林施放，國慶籌備委員會將於9月13日晚間8時在虎尾高鐵特定區試放1205發焰火彈，施放時間約3分鐘，...

雲林80座離岸風電基座全數完工 允能邀地方共度感謝日

雲林預定建造的80座位於海洋的離岸風電基座於上月間全數完工，負責這項艱鉅海上綠能工程的允能公司感念幾年來地方協助，今天特...

嘉市府推國際觀光 6間旅宿獲穆斯林認證

為協助旅宿業者提升接待國際旅客能量，嘉義市政府輔導旅宿業者了解並申請穆斯林認證，近來新悦花園酒店順利取得認證，使得嘉義市...

雲林4個月清150公里水溝 竟有多年未清水溝板模從未拆

雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3...

新營停五立體停車場統包工程今簽約 未來車位增3倍

台南市新營區停五立體多目標停車場統包工程今上午舉行簽約記者會，預計後年底完工後停車位將大增3倍，可望紓解當前新東重劃區車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。