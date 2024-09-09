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雲林4個月清150公里水溝 竟有多年未清水溝板模從未拆

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
清溝人員表示，清溝過程發現民眾時常將花盆、路障放在水溝蓋上，甚至自己在水溝蓋上加蓋紗網、溝內加裝非法管線，水溝內不僅密布油垢、淤土，也有很多垃圾及菸蒂，甚至有整段水溝興建後從未掀開清理。圖／雲林縣環保局提供
清溝人員表示，清溝過程發現民眾時常將花盆、路障放在水溝蓋上，甚至自己在水溝蓋上加蓋紗網、溝內加裝非法管線，水溝內不僅密布油垢、淤土，也有很多垃圾及菸蒂，甚至有整段水溝興建後從未掀開清理。圖／雲林縣環保局提供

雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，短短4個月已清理15萬公尺長的水溝，發現許多水溝內不僅有油垢、垃圾、菸蒂，甚至還有營建模板，阻礙排水，不少水溝經過清疏總算重見天日。

雲林縣全縣共有392個村里，今年5月展開清溝計畫，透過易淹水潛勢區域分析，優先清理容易淹水社區的水溝，截至8月底已動員6萬多人次，清除近8千個積水容器，累計已清除249處髒亂點，清溝長度已達15萬公尺長。

環保局今天發表清溝第一階段成果，局長張喬維、雲林縣長張麗善當場掀開縣府正門前的水溝清理，發現水溝裡面有許多落葉阻塞。

清溝人員表示，清溝過程發現民眾時常將花盆、路障放在水溝蓋上，甚至自己在水溝蓋上加蓋紗網、溝內加裝非法管線，水溝內不僅密布油垢、淤土，也有很多垃圾及菸蒂，甚至有整段水溝興建後從未掀開清理，這次清溝才發現當年的營建模板根本沒清除，因而阻礙排水造成淹水。

張喬維表示，在縣長的支持下，環保局將清溝預算從每年600萬元提升到8千萬元，每天出動12台清溝車，針對易淹水地區進行清理，然後逐步擴展到其他區域，凱米颱風的暴雨造成多處市中心積淹水，但積水很快退去，到目前為止，雲林縣今年沒有本土性的登革熱疫情，代表清溝的功能非常有效。

雲林縣衛生局長曾春美表示，雲林縣登革熱疫情主要的病媒蚊為白線斑蚊，但根據調查，埃及斑蚊有北遷的趨勢，希望大家不要掉以輕心，仍需嚴加防範，阻止病媒蚊傳播登革熱的風險，重點仍然是病媒蚊的清除工作。

張麗善表示，為期3年的清溝計畫，目標是清理長年阻塞的水溝，這些水溝越來越狹窄，阻塞也日益嚴重，包括水溝壁因長期油水沾黏而受到影響，進行一次徹底的清理後，必須請民眾、地方公所及清潔隊，甚至更多的志工，協力進行維護與管理。

未來即使遇到急速暴雨，水溝通暢也能避免家戶周邊因排水不良而導致淹水，進而影響到我們的生活起居與生活品質。

雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，今發表第一階段清溝成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，今發表第一階段清溝成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，環保局長張喬維（右一）、雲林縣長張麗善（左一）今掀開縣府正門前的水溝清理，發現水溝裡面有許多落葉阻塞。。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，環保局長張喬維（右一）、雲林縣長張麗善（左一）今掀開縣府正門前的水溝清理，發現水溝裡面有許多落葉阻塞。。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，今發表第一階段清溝成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年有737例登革熱確診，為杜絕登革熱、因應極端氣候暴雨造成排水不及等問題，縣府編列2.3億元，今年5月啟動為期3年的清溝計畫，今發表第一階段清溝成果。記者陳雅玲／攝影

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