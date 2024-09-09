新營停五立體停車場統包工程今簽約 未來車位增3倍

台南市新營區停五立體多目標停車場統包工程今上午舉行簽約記者會，預計後年底完工後停車位將大增3倍，可望紓解當前新東重劃區車位一位難求窘況。

該停車場位於新營區新東里鄰近衛生局東興辦公室，目前為空地闢為停車位，基地面積2511平方公尺，目前可停放72席輛汽車、31席機車，將興建為地上4層樓，停車格預估增加3倍，可提供汽車216輛、機車61輛，總經費4.29億元，預估後年第四季完工。

上午簽約儀式由市長黃偉哲主持，市府交通局長王銘德、園泰營造公司董事長吳江忠代表雙方簽約，立委賴惠員、陳亭妃、新營區長翁振祥、新東里長盧素香等人與會。

黃偉哲表示，新營停五立體停車場規畫為多目標功能使用，除規畫218席汽車及60席機車停車位，且1樓可多目標使用，引進商業設施讓周邊社區更方便，未來將可成為溪北地區具指標性停車場，更是新營區一處新地標。

王銘德簡報時說，新營停五多目標立體停車場新建工程，採用統包形式辦理，可有效縮短行政作業時間，市府將全力加速工進，並督促統包廠商全力趕辦，如期如質完成立體停車場工程。將建置一座地上4層立體停車場，其中電動車充電車位約占10%，規畫在頂樓，預計115年底完工後，將委由專業停車場經營業者，並導入各項智慧化停車管理系統。

黃偉哲說，目前已爭取中央前瞻基礎建設計畫經費13場停車場補助，總工程經費達80.04億元，其中由中央補助24.76億，地方自籌55.28億（包含多目標使用空間14.15億），目前已啟用中西區正生公園地下停車場、南區水萍塭公園地下停車場、西門健康立體停車場3座，東區青年路及文化中心立體停車場，預計今年底及明年2月啟用，未來全數完工後將提供3844席小客車與2235席機車停車空間，市府將持續為市民提供更便捷的停車服務。