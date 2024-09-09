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台南新營新建多目標立體停車場 預計115年完工

中央社／ 台南9日電

台南市政府規劃新建新營區新東里停五多目標立體停車場，可提供218席汽車及64席機車停車位，1樓可望引入商業或公共設施服務，統包工程今天簽約，預計民國115年完工。

台南市政府上午在民治市政中心舉辦統包工程啟動記者會，市長黃偉哲致詞表示，新營停五立體停車場規劃為多目標功能使用，除提供218個汽車及64個機車停車位，1樓可以多目標使用，引進商業設施讓周邊社區更方便，未來可望成為指標性停車場，更是新營區新地標。

黃偉哲強調，上任後為提升市民停車便利性，責成相關單位尋找停車熱區闢建立體停車場，已爭取中央前瞻基礎建設計畫經費興建13座立體停車場，總工程經費達約新台幣80億元，其中中央補助24.76億元，未來全數完工後將提供3844席小客車與2235席機車停車空間。

台南市政府交通局長王銘德說明，新營區新東里停五多目標立體停車場鄰近市府衛生局東興辦公室，預計建置地上4層立體停車場，1樓提供1170平方公尺多功能空間，可望引入商業設施或其他公共設施服務，2至4樓及頂樓為停車空間，預計於115年完工後委由專業停車場業者經營。

王銘德指出，新建工程採用統包形式辦理，可有效縮短行政作業時間，市府將督促統包廠商全力趕辦，如期如質完成立體停車場工程。

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