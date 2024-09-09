鄭秀玉就職 嘉邑行善團首見女理事長

創立60年以造橋補路聞名的嘉義市嘉邑行善團，6月為新任理監事選舉方式爭執，後來原理事長徐文志放棄連任，嘉市番社里長鄭秀玉順利當選，成為行善團一甲子年來首名女性理事長。昨就職典禮，市長黃敏惠頒發證書，縣長翁章梁、監察院前院長張博雅等人都到場祝賀；她說，未來要更團結，走對的路、做對的事。

鄭秀玉說，會秉持創團行善理念，持續落實「造橋、舖路、扶貧、施棺」4大志業，將來自社會各方愛心人士每一分善款，充分運用在造橋鋪路、急難扶助等，與大家一同在慈善之路走得更加穩健。

「行善團精神就是嘉義人精神！」黃敏惠說，小時候常在周日一早看到一大群人拿著掃把、鋤頭等工具要出去造橋鋪路，一路走來已60年，善心人士依舊有錢出錢、有力出力，從嘉市發跡一路做到全台各地，新任理事長就職，縣市長、立委、中央地方不分藍綠都在一起，這就是最好的力量。

翁章梁說，行善團成立至今已在全台各地興建600多座橋梁，其中300多座造福嘉義，早期造的橋梁可能是小小的、由行善團團員一同付出勞力興建而成，現在則投入興建大型橋梁，幫助更多的人。

行善團6月舉行會員代表大會，朝野兩派為選舉方式僵持不下，在朝派理事長徐文志最後裁示散會，擇期再選；7月改選理監事過程平和，66席會員代表全到場，在野派53席占多數，鄭秀玉當選。