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台南鎮北坊歷史街區 整修2年揭牌

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市北區鎮北坊3條歷史街道整合計畫工程昨竣工，歷史街區煥然一新。圖／南市府提供
台南市北區鎮北坊3條歷史街道整合計畫工程昨竣工，歷史街區煥然一新。圖／南市府提供

台南市北區鎮北坊歷史街道整合計畫斥資約4700萬元，共改造3條歷史街區，總長約1054公尺，包括路面翻新為友善行人的石板鋪面、歷史韻味的建築立面搭配造景燈等，歷經2年工程，昨市長黃偉哲主持竣工暨揭牌典禮。居民直言，在夜間漫步古都時也別有一番風味。

北區區公所表示，鎮北坊歷史街道整合工程包含2.5公尺寬、舊稱「大銃街」的自強街中、北段，及古廟三老爺宮前的裕民街、元和宮前後的北華街，以改善老街路面沉陷軟底基礎、翻新老舊排水溝、更換歷史街道鐵蓋板，並在巷口設截水溝，改善排水，也針對古蹟烏鬼井周邊環境整理。

黃偉哲為老街揭牌並說，完成後的街道風貌整潔美觀，讓民眾能有更平穩且安心的道路環境，未來透過巷弄閒置空地整理規畫，相信可再現鎮北坊歷史街區風華。

從小在自強街長大的張姓民眾說，原本巷內水溝破爛，連鎖磚髒兮兮，經這次程煥然一新，別有一番韻味。

排水溝 老街 黃偉哲

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