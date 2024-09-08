午後強降雨永康又淹半輪胎 南市水利局：雨歇1小時退水
台南地區午後對流雲系發展旺盛，人口最多的行政區傍晚又傳出積淹水，用路人抱怨連連，市府水利局說明，本次強降雨皆已超過大雨等級宣洩不及，雨歇後已在1小時內迅速退水。
中央氣象署今下午針對台南發布豪雨特報及大雷雨訊息，午後果然迅速變天，傍晚雨勢加大，至下午5點半，最大時雨量為楠西73毫米、永康71毫米、白河63毫米、山上57毫米、東山及六甲56毫米，入夜仍有零星降雨，最大10分鐘雨量為東山34毫米、白河20毫米、永康及山上19.5毫米、佳里18毫米、楠西及六甲17毫米；累計至晚上9點六甲王爺宮87毫米最高，永康為74.5毫米居第三。
驟雨肆虐，永康區中正路219號附近高速公路旁便道、中華路、永大路二段陸續傳出災情，一度積水機車半輪胎高，不少機車族抱怨連連，更質疑多年來治水成效。
水利局晚間表示，本波降雨計有崑山、大灣等14座抽水站啟動抽水，總抽水量約25萬噸。而這次強降雨皆已超過大雨等級以及側溝保護標準(10分鐘10-12毫米），雖造成局部區域宣洩不及，但尚不影響用路人通行，且於雨歇1小時內皆迅速退水，也呼籲市民若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，避免阻礙水流。
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