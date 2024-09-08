阿里山等3大觀光圈推創意料理 獲獎名單曝光
阿里山國家風景管理處今天下午於嘉義市中央廣場辦理「三大觀光圈-群山料理王」料理競賽，邀請235區域、大阿里山以及大草嶺等3大觀光圈餐飲及旅宿業夥伴將咖啡入菜，推出色香味俱全的創意咖啡料理。歷經2個多月招募與培力，從8家業者中選出料理王、形象王、創意王、最佳人氣王。
市長黃敏惠表示，阿里山管理處打造平台媒合三大觀光圈產業，今年入選8家業者中，嘉義市有3家業者脫穎而出，半畝田北方麵食更獲得「料理王」。今年已經是第3年舉辦相關活動，每一次都有創新。今年凸顯在地特色，發揮創意將咖啡入菜，讓菜餚變得更加精采。
阿管處處長洪維新表示，群山料理王活動是第3年舉辦的三大觀光圈活動，包括235觀光圈、大阿里山觀光圈，以及大草嶺觀光圈，未來希望能夠擴大辦理，結合台南、高雄、屏東還有雲林縣來參加。這次結合咖啡產地的在地風味，到餐桌的美食入菜及競賽，除呈現在地文化故事，也可以為遊客創造美食新體驗與旅遊新印象。
「群山料理王」參加隊伍必須以「單品創意菜」為主題，結合3大觀光圈在地多元飲食文化元素，將「咖啡入菜」，並選用「在地食材」為原則來發想創意料理。競賽獲獎名單，「料理王」半畝田北方麵食獎金8萬元，「形象王」佐藤捲捲餐飲獎金5萬元，「創意王」林園茶香美食獎金3萬元，「最佳人氣」王佐藤捲捲餐飲。
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