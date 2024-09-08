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前台南縣議長吳健保過世 議員子雙眼紅腫…曝老爸嚴厲也是慈父

中央社／ 台南8日電
前台南縣議會議長吳健保今天病逝，兒子台南市議員吳禹寰將先專注處理後事。聯合報系資料照
前台南縣議會議長吳健保今天病逝，兒子台南市議員吳禹寰將先專注處理後事。聯合報系資料照

台南縣議會議長吳健保今天病逝，兒子台南市議員吳禹寰晚間透過新聞稿表示，吳健保管教嚴苛但也是慈父，如今要反哺時父親卻走了，椎心之痛難以承受，將先專注處理後事。

吳健保因涉入職棒假球等案件遭判刑入獄，今年5月獲假釋出獄，但健康狀況走下坡，日前身體不適就醫發現罹癌，今天上午病逝，家屬在自宅設置靈堂治喪，吳禹寰下午短暫走出戶外，可見雙眼紅腫，面對媒體詢問時婉拒受訪，但感謝外界關心。

吳禹寰晚間透過新聞稿表示，在他成長過程中，吳健保長年扮演嚴父與慈父雙重角色，讓他從孩提時期一路走來循規蹈矩，不敢有所逾越分寸，並承襲為民服務的託付。

吳禹寰表示，吳健保雖然為人海派、不拘小節，但對他管教非常嚴厲，時時盯住他的功課與交友狀況，還規範晚上回家時間不可超過10時的門禁，青少年時有時晚間與朋友聚會，不小心超過時間，回家時父親早已準備竹條等候，幾次皮肉之痛後就再也不敢挑戰父親威嚴。

他說，人生之路沒有走偏，要歸功父親教導，但如今能反哺時間卻僅有短短幾個月，椎心之痛難以承受，想到這幾個月來，父親遭受病痛之苦，父親想吃的東西，他都會想辦法買到，甚至議會開議期間，一離開議會就隨即趕回家在旁照顧，但仍無法代父親受病痛折磨。

吳禹寰表示，父親已離世，不再受病痛折磨，目前先專注幫父親處理後事，謝謝各界關心。

台南 吳健保

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