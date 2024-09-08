濟公託夢多名信徒要墨鏡 「1業者」打造業績大增成知名連鎖店

經過國道3號高速公路、蘭潭隧時常會看到有座南恩禪寺，高掛看板裡面供奉的濟公戴著一副登上金氏世界紀錄最大墨鏡，原來因為夕照陽光刺眼，向信徒託夢為其量身打造專屬墨鏡。南恩禪寺執行長張孝賢說，濟公戴墨鏡不是標新立異，一是阻擋夕照，二是隱諭凡事不要吹毛求疵、不要得理不饒人。廟方還提供泡麵、咖啡、飲料等，讓香客取用。

南恩禪寺執行長張孝賢說，主神濟公神像由千年樟木一體雕刻而成，高5.15公尺，是亞洲最大的濟公神尊，國道3號開通後，將廟前小山丘剷平，夕照不偏不倚直接照射濟公神像眼睛，因此，託夢信徒要副太陽眼鏡。

神奇的是有好多信徒都夢到同樣的情境，當時嘉義市議會前議長蕭登旺也有夢到，經請示神尊後四處尋求是否有人能幫忙打造墨鏡給濟公，也在報紙刊登訊息，直到4年後，2003年小林眼鏡董事長陳義展無意間得知這件事，即主動聯絡廟方幫忙。墨鏡鏡框由不鏽鋼打造，重2.4公斤，寬95公分，鏡片也是真的抗UV光學鏡片。小林眼鏡業績也有如神助，從原本全台不到30家，成長成300多家連鎖店。

張孝賢說，濟公戴眼鏡並不是標新立異、追求時髦，一是因為真的受到夕照，二是神諭凡事不要吹毛求疵、不要看得太清楚、得理不饒人。

他說，2、3年後陳義展想幫濟公換副更時髦的眼鏡，經請示神尊獲得同意後，在2006年戴上新的墨鏡，當時張菲主持節目龍兄虎弟正紅，新的酷炫墨鏡乍看之下有幾分神似又引起媒體報導，不過，不到1個月濟公認為太時髦，就換回原來的墨鏡，那副墨鏡仍供奉在大殿。

廟裡還供奉城隍、齊天大聖、地藏王、關聖帝君、媽祖、王爺、註生娘娘等，還有全台少見的月老與孟婆。

張孝賢說，供奉的神祇眾多，也因此南恩禪寺有小天庭之稱，有許多神祇並非廟方雕刻供奉，係有宮廟神祇進香作客，回鑾時一直沒有聖筊，原來神祇都不想回去，長期累積不少來自友宮的作客神祇。

南恩禪寺提供香客山友泡麵、咖啡、飲料等為遊客津津樂道，張孝賢說，幾年前有台中某保險公司來南恩禪寺團遊，發現離餐廳有段距離，此後他們來廟遊玩就會帶幾箱泡麵過來，和香客分享，久而久之這善念感染不少民眾也提供泡麵供大家取用。咖啡也是台南某咖啡業者闆娘來這順利求子，以咖啡供奉月老、孟婆，後來又捐送咖啡機。所以來這裡有泡麵、咖啡還有飲料喝。另有部遊戲機有上百款遊戲，可以讓親子一同玩樂。

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