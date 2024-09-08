串連鎮北坊歷史街區風貌 台南3條老街改善今竣工

斥資約4700萬經費，台南市北區鎮北坊歷史街道整合計畫工程，歷經2年順利完工，今由市長黃偉哲主持竣工暨揭牌典禮；鎮北坊歷史街道改造共有3條，總長約1054公尺，透過老舊路面翻新，改造為友善行人的石板舖面，而歷史韻味的建築立面搭配造景燈設計，在夜間漫步古都時也別有一番風味。

黃偉哲表示，鎮北坊歷史街道整合計畫工程在內政部國土署經費支持下，以及市府自籌，共斥資4700萬改善鎮北坊歷史街道，完成後的街道風貌整潔美觀，也讓居民與遊客能夠擁有更平穩且安心的道路環境，未來透過巷弄閒置空地整理規畫，相信可再現鎮北坊歷史街區風華。

有別台南知名的赤崁樓、孔廟等府城古蹟歷史老街，鎮北坊堪稱府城庶民文化區，最大的特色在於有許多古厝散落在老街小巷內，以往雖有許多觀光景點，但始終缺乏「線」的串連，此次，透過鎮北坊歷史街道整合計畫改造，可望發掘鎮北坊身為台南重要歷史文化園區的另一面。

北區區公所表示，鎮北坊歷史街道整合計畫工程以3條歷史街區為主，包含2.5米寬、舊稱「大銃街」的自強街中、北段；古廟三老爺宮前的裕民街以及元和宮前後的北華街等，工程內容以改善老街路面沉陷軟底基礎、翻新老舊排水溝、更換歷史街道鐵蓋板，並在巷口設截水溝，改善排水，另外也針對古蹟烏鬼井周邊環境整理。

北區區公所提到，工程完工後可望吸引特色小店進駐，達到歷史街區立面維持特有原貌，同時活化街區藝文、經濟活動發展；揭牌活動也安排復古攤車沿街叫賣、造型氣球、魔術及兒童指甲彩繪等市集活動，吸引不少居民共襄盛舉。