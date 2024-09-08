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台灣文博會「巷仔Niau」暫撤 「水道貓」意外討喜

中央社／ 台南8日電
首度移師台南的台灣文化創意博覽會落幕，配合展期設置的活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」也完成階段性任務，暫時拆除，目前正規劃如何延續話題，帶動民眾對台南的了解。（台南市文化局提供）中央社
首度移師台南的台灣文化創意博覽會落幕，配合展期設置的活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」也完成階段性任務，暫時拆除，目前正規劃如何延續話題，帶動民眾對台南的了解。（台南市文化局提供）中央社

首度移師台南的台灣文化創意博覽會落幕，配合展期設置的活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」暫時撤展，不少民眾期待再現身，台南水道博物館的裝置藝術「水道貓」卻意外受到關注。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，台灣文博會此次於大台南會展中心商展區及321巷藝術聚落等3處台南概念展區，吸引參觀總人數超過62萬人次，而匯集超過570個參展品牌、近700個攤位的展場，更創造新台幣12億元產值，參觀人數及產值都較往年有相當幅度成長。

謝仕淵表示，配合台南400，此次有8隻巨大化「巷仔Niau」，分別設於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心，成為活動最佳代言，還帶動一波「追貓熱」。

他說，隨著文博會結束，「巷仔Niau」也完成階段性任務，暫時拆除，目前正規劃如何延續話題，帶動民眾對台南的了解。

謝仕淵指出，「巷仔Niau」暫時休息，讓不少追貓民眾期待，但最近有造訪台南水道博物館民眾意外發現，在博物館入口廣場處，設有一隻不銹鋼製特殊貓造型藝術裝置「幸福．召喚」，搭配廣闊園區感覺相當討喜。

館方人員指出，這件藝術品原本是放在321巷藝術聚落，但在山上花園水道博物館開園後就移到園區展出，也算「開園始祖」，因此有不少遊客稱呼為「水道貓」，是園區很受歡迎景點之一。

館方人員說，時序即將來到中秋，天氣開始轉涼，除了即將有曾文溪畔芒草可賞，園區內栽種的台灣欒樹也將進入花期，歡迎民眾前往賞花拍貓。

博物館 台南 文創

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