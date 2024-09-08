台三線335公里處土石流 公路局呼籲用路人遵守管制慢行

台三線335公里嘉義縣大埔鄉段，近來因山區雷陣雨經常出現土石流，雖然面積不大，但一發生就占據整條路面，造成道路中斷；雲嘉南區養護工程分局曾文工務段表示，已疑改善計畫，短期內仍請用路人經過這路段小心駕駛。

近來午後雷陣雨影響造成山區道路邊坡土石滑落，一有狀況工務段即聯絡廠商趕往處理；台三線335公里處卻常常發生土石流造成交通中斷，今天下午山區又發生午後雷雨，335公里又出現土石流。

曾文工務段長陳紀諭說，因為近來常出現午後雷陣雨，所以造成土石滑落， 335公里處是私人土地，但一接到民眾反映即聯絡廠商到現場處理，因為這期間都是強降雨所以常會發生土石滑動。

陳紀諭說，這路段有報災害，也擬改善計畫，土地也要和地主協調，在計畫尚未施行前，一接獲民眾反應立即派員處理。

他說，台三線路寬約8到10米，土石滑落的面積都不大，但是要等到雨勢停歇地基較穩定時，廠商再進行處理，清理的速度很快，籲請用路人遵從現場工作人員指揮緩慢小心通行。