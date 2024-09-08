VR帶你進入失智世界 共同打造雲林友善失智社區

雲林人口老化，中國醫藥大學北港附設醫院108年成立失智中心至今收案1728人服務近千個家庭，發現許多人對失智認知不足，對失智者常會產生誤解，為打造智慧科技守護記憶的友善社區，希望透過商家學校或民眾了解「失智症並不可怕」的正確知識，雲林縣長張麗善也帶領體驗VR失智實境體驗，讓民眾以同理心了解並友善包容對待失智者的行為，強調縣府提供更多失智科技輔具，讓失智家庭更安心。

雲林人口逾65萬人，65歲以上超過13萬人，以衛福部失智症盛行率8％推估雲林失智人口約1萬1人。中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）發現，近年相關門診有近兩成患有失智症或前兆，且逐漸年輕化趨勢，為讓民眾對失智症更了解，院方和雲林縣府衛生局在老人人口最多的水林舉辦友善環境活動，透過VR虛擬實境讓民眾了解失智，進而不再誤解老人為何會這麼做或發脾氣，建立有同理心的友善社區。。

媽祖醫院神經內科主任許致善表示，失智症好發於65歲以上長者，75歲以上為高峰。不過近兩年發現有失智症或病徵的民眾，從15％提高近20％，甚有年輕化趨勢。

許致善說，他觀察已有40至50歲民眾患失智症，推斷主因可能與三高有關，這些病友三高症狀進而導致腦神經受損，增加失智症發生率。因此預防格外重要，呼籲三高患者控制飲食，還要多運動才能有效降低失智症發生機會。

尤其很多民眾對失智症有所誤解，院長吳錫金說，失智老人有時亂發脾氣，或生活上常與家人因誤解發生衝突等等，如何讓大家對患者更有「同理心」，打造失智友善據點相對重要。媽祖醫院成立失智中心逾5年服務過1728人，此次活動希望讓民眾了解「失智症不可怕」、「失智症並非正常老化」等知識，讓大家對患者多一分包容。

雲林縣長張麗善今天也帶領體驗VR虛擬自己成為失智老人所面臨的一些景況，民眾戴上VR眼鏡，看到眼前忽然一群蚊子飛過或家中擺設忽然改變，體驗失智眼中的世界，感受並理解患者的行為，不再對他們產生誤解而有更多包容和友善。