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VR帶你進入失智世界 共同打造雲林友善失智社區

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為打造失智友善社區，雲林縣長張麗善帶領民眾以VR虛擬實境，體驗失智者眼中的世界，藉以發揮同理心多多包容，打造失智友善環境。記者蔡維斌／攝影
為打造失智友善社區，雲林縣長張麗善帶領民眾以VR虛擬實境，體驗失智者眼中的世界，藉以發揮同理心多多包容，打造失智友善環境。記者蔡維斌／攝影

雲林人口老化，中國醫藥大學北港附設醫院108年成立失智中心至今收案1728人服務近千個家庭，發現許多人對失智認知不足，對失智者常會產生誤解，為打造智慧科技守護記憶的友善社區，希望透過商家學校或民眾了解「失智症並不可怕」的正確知識，雲林縣長張麗善也帶領體驗VR失智實境體驗，讓民眾以同理心了解並友善包容對待失智者的行為，強調縣府提供更多失智科技輔具，讓失智家庭更安心。

雲林人口逾65萬人，65歲以上超過13萬人，以衛福部失智症盛行率8％推估雲林失智人口約1萬1人。中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）發現，近年相關門診有近兩成患有失智症或前兆，且逐漸年輕化趨勢，為讓民眾對失智症更了解，院方和雲林縣府衛生局在老人人口最多的水林舉辦友善環境活動，透過VR虛擬實境讓民眾了解失智，進而不再誤解老人為何會這麼做或發脾氣，建立有同理心的友善社區。。

媽祖醫院神經內科主任許致善表示，失智症好發於65歲以上長者，75歲以上為高峰。不過近兩年發現有失智症或病徵的民眾，從15％提高近20％，甚有年輕化趨勢。

許致善說，他觀察已有40至50歲民眾患失智症，推斷主因可能與三高有關，這些病友三高症狀進而導致腦神經受損，增加失智症發生率。因此預防格外重要，呼籲三高患者控制飲食，還要多運動才能有效降低失智症發生機會。

尤其很多民眾對失智症有所誤解，院長吳錫金說，失智老人有時亂發脾氣，或生活上常與家人因誤解發生衝突等等，如何讓大家對患者更有「同理心」，打造失智友善據點相對重要。媽祖醫院成立失智中心逾5年服務過1728人，此次活動希望讓民眾了解「失智症不可怕」、「失智症並非正常老化」等知識，讓大家對患者多一分包容。

雲林縣長張麗善今天也帶領體驗VR虛擬自己成為失智老人所面臨的一些景況，民眾戴上VR眼鏡，看到眼前忽然一群蚊子飛過或家中擺設忽然改變，體驗失智眼中的世界，感受並理解患者的行為，不再對他們產生誤解而有更多包容和友善。

張麗善說，雲林目前有5處失智共照中心、24處據點，還有8千多位失智友善天使，幫助社區內失智患者。盼透過更多宣導，讓大家共同展現友善包容，打造全齡友善社區。

雲林縣長張麗善和北港媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊下鄉說明失智世界，讓民眾對失智有更多了解和包容，共建失智友善居家和社區。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善和北港媽祖醫院長吳錫金帶領醫療團隊下鄉說明失智世界，讓民眾對失智有更多了解和包容，共建失智友善居家和社區。記者蔡維斌／攝影
不少民眾和小孩以VR體驗失智世界，好能以同理心對爺爺奶奶多一份包容。記者蔡維斌／攝影
不少民眾和小孩以VR體驗失智世界，好能以同理心對爺爺奶奶多一份包容。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院長吳錫金和醫療團隊下鄉說明失智世界與近況，讓民眾對失智有更多了解和包容，共建失智友善居家和社區。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院長吳錫金和醫療團隊下鄉說明失智世界與近況，讓民眾對失智有更多了解和包容，共建失智友善居家和社區。記者蔡維斌／攝影

VR 失智症 患者 雲林

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